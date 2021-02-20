Побочные эффекты вакцины «КовиВак» Центра Чумакова: полный список и как часто встречаются

Вакцина против коронавируса «КовиВак» центра Чумакова прошла госрегистрацию Фото: ТАСС

Третья российская вакцина против коронавируса «КовиВак» центра Чумакова прошла госрегистрацию 20 февраля. Ее первые партии поступят в гражданский оборот, то есть будут включены в массовую прививочную кампанию, с середины марта.

«Литературные данные... свидетельствуют о хорошем профиле безопасности» вакцин такого рода, говорится в инструкции к «КовиВаку». В клинических исследованиях наиболее частыми из побочных эффектов были местные реакции:

- боль в месте укола: менее 15% от числа вакцинаций,

- уплотнение в месте инъекции: до 1%,

- головная боль: до 2% вакцинируемых,

- кратковременная гипертермия (жар): до 1%.

Чаще наблюдались реакции легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций на вакцинацию не было, отмечают разработчики.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ И СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПОБОЧКА

Побочные реакции могут проявиться в первые - третьи сутки после инъекции, поясняется в инструкции к «КовиВаку». При этом продолжительность побочки обычно не превышает трех суток.

Также разработчики вакцины обращают внимание:

- не исключено развитие аллергических реакций и увеличение лимфоузлов,

- возможно присоединение острых (например, ОРВИ) или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации.

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