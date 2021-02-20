Литва собирается потребовать у России 800 миллиардов долларов за «советскую оккупацию»

Прозвучала сумма, на которую претендует Литва - 800 миллиардов долларов! Фото: фотохроника ТАСС.

В литовской студии портала Delfi.lt в очередной раз обсуждали любимую тему прибалтийских политиков - компенсацию, которая должна Россия, как правопреемница СССР, заплатить за советскую «оккупацию». Тема старая, возникла буквально с первых дней получения прибалтами независимости. Но тут вдруг свершилась сенсация: прозвучала сумма, на которую претендует Литва - 800 миллиардов долларов!

Когда в 2000 году сейм Литвы принял закон «О возмещении ущерба, причиненного оккупацией СССР», называлась сумма в 20 миллиардов долларов. Почему теперь вдруг 800 миллиардов? Чтобы навести резкость: годовой ВВП Литвы равен 50 миллиардам. Значит, если случится такая халява, страна сможет 16 лет поплевывать в потолок, ничего не делая!

Астрономическую сумму назвал журналист Эдмундас Якилайтис, который обсуждал тему «компенсации» с престарелым «отцом литовской независимости» Витаутасом Ландсбергисом и бывшим председателем комиссии по подсчету «ущерба» Расой Будбергите. При этом он пояснил, что изучил все отчеты той комиссии и просто сложил определенные ею все «прямые и косвенные убытки».

88-летний Ландсбергис, инициатор принятого в 2000-м закона «о возмещении ущерба», по этому поводу с присущей ему русофобской страстью заявил: «Этот вопрос нужно поднимать постоянно... Необходимо постоянно информировать ООН, Совет Европы и ЕС о том, как продвигается решение этой проблемы и какую поддержку мы получаем от данных международных организаций…»

Вряд ли случившееся можно объяснить каким-нибудь предвесенним обострением психики у участников передачи. Даже с учетом того, что Литва уже давно стала самой русофобской страной Европы, невозможно признать, что ее лидеры верят в шальной бонус за «оккупацию». Скорее, их ярая ненависть к России - это стержень мировоззрения, которое они навязывают всей стране. Для этого нужен высокий эмоциональный накал. А у кого не разыграются страсти от суммы в 800 миллиардов! Это же нам, нам должны! В принципе, вот уже и смысл жизни появляется - требовать законной компенсации, а не скулить по поводу экономических провалов и потери трети населения за тридцать лет свободной и независимой Литвы.

Как комиссии по «подсчету ущерба» этот ущерб высчитывают - отдельная тема. В дело идет все: ущерб, связанный с национализацией имущества населения, насильственным сгоном в колхозы, экспроприацией ценных бумаг юридических лиц… Вынужденная эмиграция, ущерб общественным организациям… Не говоря о том, что «массовые убийства, репрессии, геноцид». Даже время, которое отслужили в Советской Армии литовские юноши, суммируется в человеко-годы и переводится в денежный эквивалент.

Литва даже на фоне своих прибалтийских сестер в вопросе «компенсаций» пошла дальше всех. Там на референдуме еще в 1992 году свыше 90 процентов его участников поддержали требование о компенсации за 50 лет пребывания в составе Советского Союза. Ну а раз сам народ так решил…

Литовским националистам бесполезно говорить, что около 20 процентов территории современной Литвы - это «подарки» товарища Сталина. Помимо Виленского края и Клайпеды, страна получила еще территориальные довески за счет Белоруссии и часть земли, купленной СССР еще у гитлеровской Германии.

Бесполезно говорить и о том, что «лесные братья» после войны убили почти 25 тысяч человек, из которых 20 тысяч - это литовцы, включая женщин, стариков и детей. В стране фактически шла гражданская война, и как потом, в январе 1991 года, «свои стреляли в своих». А во время немецкой оккупации литовские коллаборационисты, переплюнувшие в жестокости фашистов, уничтожили почти 200 тысяч живших в Литве евреев.

Бесполезно им говорить о том, что в годы «первой независимости» в межвоенный период Литва была отсталой аграрной страной с диктатором Антанасом Сметоной во главе. А за годы советской власти стала одной из самых развитых в промышленном отношении советских республик. У нее был самый большой в Европе рыболовецкий флот. До 2009 года Литва была крупным экспортером электроэнергии - за счет построенной СССР Игналинской АЭС, которую закрыли как одно из условий вступления в ЕС. Прирост населения за 50 советских лет - свыше 1 миллиона. Причем не за счет «понаехавших», а за счет высокой рождаемости.

Где рыболовецкий флот? Где промышленность? Где АЭС? Почему за 30 лет без «оккупации» население сократилось на 1 миллион? Почему при советской власти даже ЦРУ по уровню жизни сравнивало Литву с Финляндией, а теперь финны - недосягаемый для литовцев рубеж, и разрыв с каждым годом все больше?

На эти и на многие другие вопросы ответа у правящих националистов нет. Зато есть универсальный метод объяснять все неудачи и беды, прошлые, настоящие и будущие: «оккупанты виноваты!» Поэтому мечты, переходящие в бред, о будущей сказочной «компенсации за ущерб» позволяют правящим держать себя в тонусе, а население удерживать в седативном состоянии и предупреждать всякие дурацкие вопросы типа «А почему раньше лучше было?»

Помните фильм «Ширли-мырли»? В его финале наша страна, не вылезавшая в 90-е из жутких проблем, за счет продажи найденного в Сибири гигантского алмаза «Спаситель России» расплатилась не только с внешними кредиторами, но и смогла позволить всему населению три года не работать, а отдыхать на Канарах. 800 миллиардов компенсаций за «оккупацию» - это один в один тот же случай. Только у нас - в киношной комедии-фарсе, а у литовцев - в суровой жизни…