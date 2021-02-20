Как работает и когда будет доступна "КовиВак": о третьей вакцине рассказали разработчики

Вакцина уже показала себя в испытаниях безопасной Фото: Олег ЗОЛОТО

В России зарегистрирована третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова. В эфире телеканала Россия 24 глава Научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о том, какие особенности есть у препарата и когда им можно будет привиться в широком доступе.

К середине марта центр планирует наработать 120 тысяч доз, дальше на рынок будут поступать 500 тысяч доз в месяц и до конца этого года цифра дойдет до 10 млн. Айдар Ишмухаметов не исключил экспорта вакцины, однако отметил, что, вероятно, об этом речь пойдет после насыщения внутреннего рынка. «КовиВак» не требует специального подхода к транспортировке и хранению, условия стандартны для подобного типа вакцин: от плюс 2 до плюс 8 градусов в машине или кюветах.

Как устроена вакцина «КовиВак»?

- Вакцина, разработанная в центре Чумакова, – наиболее классическая вакцина, цельновирионная (на основе цельного вируса — прим. Ред.) , - рассказал в эфире «России 24» Айдар Ишмухаметов. – Это вся история вакцинологии, когда берется цельный вирус, он определенным образом готовится, ему позволяют жить, размножаться в питательной среде, после чего его инактивируют или убивают и вводят в состав вакцины. После этого человек (его иммунная система, - прим. ред.) получает наиболее полную информацию об антигенном составе, и может подготовиться к будущему столкновению с инфекцией.

Правила прививки

Вакцину Центра имени Чумакова также нужно вводить двукратно, и это связано с особенностью иммунологического ответа.

- Организму свойственно первый раз познакомившись (с вирусом, - прим. ред.), при повторном введении давать резкий выброс иммунологического ответа, что является эволюционной реакцией организма на столкновение с чем-то неизвестным и потенциально враждебным, - рассказал в интервью глава Центра имени Чумакова.

Почему вакцину по классической технологии делали так долго?

Вообще, год для разработки в внедрения препарата — это очень короткий срок, обычно лекарства и вакцины разрабатываются гораздо дольше. В этот раз пандемия потребовала от мирового ученого сообщества аккумуляции всех сил. А в данном случае Центр имени Чумакова пришел к регистрации третьим у нас в стране потому, что сама методика создания вакцины имеет специфику работы с живым вирусом, пояснил Айдар Ишмухаметов.

- В эти дни исполняется год, как мы занимаемся созданием этой вакцины, для этого надо было при работе известной всем «Коммунарки» выделить у большого количества пациентов вирус и попробовать его на разных средах с тем, чтобы посмотреть, как он будет жить, как он будет себя чувствовать. Мы же научно-производственный центр и эта научная работа ведется параллельно с подготовкой производственной площадки. Изначально при нашей работе закладываем возможность масштабирования этого процесса. Мы должны выбрать такую среду, такие условия жизни и инактивации, которые можно потом в больших объемах повторить… То есть фактически знакомимся с этим вирусом и изучаем его возможности жизни, смерти и возможности влиять на организм человека.

Для того, чтобы разработать цельновирионную вакцину, нужно время, однако будущее будет именно за этим типов вакцин.

- Будущее, все-таки за этим процессом (производством цельновирионных вакцин — прим. Ред.), технологически обусловленным, понятным, экономически обусловленным… - считает Айдар Ишмухаметов.

Безопасность и эффективность

Вакцина показала себя в испытаниях безопасной. Температура у испытателей поднималась в редких случаях, вторая небольшая реакция, которая зафиксирована - болезненность в месте введения.

- С эффективностью сложнее. Иммунологическая эффективность - это вопрос, каким образом вакцина изменила иммунитет человека, - пояснил Айдар Ишмухаметов. - Антительный ответ на сегодняшний день не является четким показателем того, что человек защищен, и в то же время у нас есть сомнения, что в том случае, когда нет антител, реакция отсутствует. Те способы оценки иммунологической защиты, и реальная протективность, а под реальной протективностью мы понимаем соотношение заболевших в группе с плацебо и заболевших так, это вопрос неоднозначный.

По словам руководителя Центра имени Чумакова, у порядка 15% участников испытаний «КовиВака» все-таки антительный ответ не вырабатывают к 28-му дню, однако, возможно, он появится позже.

Пока вакцина рекомендована к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Исследования вакцины «Ковивак» на детях и пожилых могут начаться в апреле.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, препарат во время клинических исследований показал эффективность и безопасность. Массовой вакцинации «КовиВаком» можно ожидать уже этой весной.

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