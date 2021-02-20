Актрисе Вере Сотниковой стало плохо на прощании с Андреем Мягковым

60-летняя артистка тяжело переживает смерть звезды "Иронии судьбы" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве проводили в последний путь Андрея Мягкова. 82-летний актер скончался 18 февраля на руках у жены Анастасии Вознесенской. 20 февраля в МХТ имени А. П. Чехова состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР. Отдать дань уважения звезде фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служеюный роман" пришли поклонники его таланта и коллеги по сцене. Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Ирина Апексимова, Станислав Садальский, Александр Феклистов и многие другие не сдерживали слез. А Вере Сотниковой и вовсе стало плохо.

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по умершему Андрею Мягкову. 60-летняя артистка была ученицей актера. Она вышла к микрофону, чтобы сказать последние слова своему педагогу, и разрыдалась прямо во время траурной речи. "У меня дыра в груди. ...Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога. Если бы сейчас можно было отдать свое сердце Андрею Мягкову, я бы это сделала", - поделилась эмоциями артистка.

В Москве проводили в последний путь Андрея Мягкова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса не знает, как сложилась бы ее судьба, если бы в 1977 году она не пришла поступать в Школу-студию МХАТ, в которой преподавал Мягков. "Именно благодаря Андрею Васильевичу нам преподавали помимо всего прочего преподавали мастерство по человековедению. Он настолько чистый, сильный в этом проявлении человек. Он нас так учил жить. Люди именно с такими качеством могут через свои роли транслировать миру любовь, чистоту и доброту", - рассказала Сотникова.

Она благодарна судьбе за возможность не только учиться, но и играть на одной сцене с актером в "Трех сестрах" и "Дяде Ване". После этого убитая горем женщина присела рядом с гробом звезды театра и кино. В какой-то момент потрясенной знаменитости стало плохо. Она схватилась за голову.

Актриса Вера Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по умершему Андрею Мягкову. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Артист прославился благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым.

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