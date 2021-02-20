Дмитрий Песков - о санкциях против Виктора Медведчука на Украине: Это - репрессивные действия, которые набирают обороты

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

- Дмитрий Сергеевич, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, его жены и еще пяти граждан России. Об этом сообщил секретарь Совета Алексей Данилов. Эти санкции - в отношении имущества этих граждан - введены сроком на три года. Как бы вы прокомментировали это? Не видел ли из Кремля американский след?

- Это очень тревожная информация. Тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине.

Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан, в отношении ведущих политиков Украины. И, конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, а, собственно, кем избрана такая линия реакционная, и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами.

Мы видим, что ситуация по мере того, как вот эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность.

Кроме того, конечно, мы сожалеем, что на фоне вот этих реакционных и репрессионных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего. Много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким, лавинообразным ростом.

И, конечно, поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная экономическая и социально-экономическая ситуация, я бы сказал, и вкупе с проявлением реакции внутренней, - это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности.

- Виден ли из Кремля американский след?

- Американцы своих действий не скрывают, они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. (Хотя Украине никто не угрожает.) И это (речь о позиции и действиях запада. - А.Г.) провоцирует вот эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят, в том числе, за этими репрессиями внутренними. В том числе - конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока.

Это противоречит всему и вся. И никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы.

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