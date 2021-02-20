Две американки нарядились старушками, чтобы получить прививку от коронавируса

В США в первую очередь вакцинируют пожилых, остальным приходится ждать своей очереди. Фото: REUTERS

Две жительницы Флориды 34 и 44 лет придумали весьма оригинальный способ получить заветную прививку от коронавируса. Сделать это в солнечном штате непросто - приоритет там отдается гражданам 65 лет и старше, постояльцам домов престарелых, а также медицинским работникам, имеющим прямой контакт с инфицированными пациентами.

Поскольку косить под медиков было бы весьма затруднительно — нужно соответствующее удостоверение, да и реквизит достать нелегко, женщины решили прикинуться старушками.

Порывшись в бабушкиных сундуках, они нарядились в винтажные чепчики, перчатки и роговые очки. При регистрации хитрые гражданки указали «левые» даты рождения, дабы соответствовать возрасту приоритетного контингента, и, сделав «покер фейс», преспокойно направились в ближайший прививочный кабинет.

Медикам такие карикатурные старушки, словно сошедшие с иллюстраций к «Красной шапочке», показались подозрительными, они внимательно присмотрелись к их удостоверениям личности и обнаружили подлог.

Но настоящим открытием для сотрудников вакцинационного пункта стало наличие у мошенниц прививочных сертификатов, согласно которым первую дозу им заполучить все таки удалось.

Делать заветный второй укол прошаренным гражданкам не стали и вызвали полицию.

Прибывший на вызов шериф, видимо, оценив актерские таланты задержанных, не стал выписывать им штраф, а просто вынес предупреждение о незаконном проникновении в госучреждение. Но если предприимчивые женщины решат сделать еще одну попытку получить вакцину вне очереди, их ждет уголовное дело.