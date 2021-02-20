«Молила в слезах, чтобы нас спустили с гор»: Кто убил биатлонную сборную России

Российская биатлонистка Евгения Павлова на чемпионате мира по биатлону в Словении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России проводит один из самых ужасных чемпионатов мира в своей истории. Девять гонок, ни одной медали, и просто удручающие результаты. Мы проигрываем всем, кому можно. В женской эстафете Россия занимает позорное 11-е место. В других дисциплинах результаты не лучше. Но еще несколько назад на этапах Кубка мира все было по-другому, пусть не отлично, но не так безнадежно, и были призовые места. Как можно было убить сборную за пару недель подготовки к ЧМ? Специалисты считают, что очень просто – загнать спортсменов в горы, и заставить их месяц там и жить и тренироваться. Есть версия, что во всем виноваты долги.

«У меня слабость. Я не могу, не сплю»

Решение готовиться к чемпионату мира в Поклюке принимал тренерский штаб сборной во главе с Валерием Польховским. Был вариант работать в Антхольце, но выбрали Поклюку. Она находится на высоте 1300 метров, и на такую высоту организмы спортсменов реагируют по разному. Кто-то задыхается, кто-то не может спать, и практически у всех к ЧМ снизились результаты.

О том, о чем шептались в кулуарах, на всю страну рассказала биатлонистка Евгения Павлова:

- Когда я пробежала здесь спринт, молила в слезах, чтобы спустили меня вниз. У меня есть все переписки. Писала, что не могу, что больше двух месяцев ниже 1000 метров не опускалась. В жизни в горах так долго не сидела. У меня слабость. Я не могу, не сплю. Но живу там же. Что отвечали? Они сказали, что решайте сами, - крик души Павлово разошелся по всем новостным лентам.

- Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила, - сделал вид, что не знает о недовольстве спортсменов Польховский.

- У меня есть переписки, - парировала Павлова уже после женской эстафеты. И подтвердила, что на такой высоте чувствует себя полностью выжатой.

Миронова и Казакевич сбежали из Поклюки

Другие спортсменки бунтуют не так явно. Но их дела говорят яснее слов. Светлана Миронова и Ирина Казакевич перед эстафетой сами сняли себе гостиницу ниже Поклюки – на озере Блед. Заплатили за номера сами, и Миронова была лучшей в составе российской четверки на эстафете.

Тут же пошли слухи, что тренировалась сборная России в Поклюке от безденежья – якобы задолжали денег в отеле в Италии, и не смогли там забронировать места для подготовке к ЧМ. Этот слух так и остался подвешенным. В эфире «Матч-ТВ» глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил: «Сейчас мы никому не должны. Мы закрыли практически все долги за прошлый сезон».

Но это сейчас. А когда нужно было готовиться к ЧМ?

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Майгуров: «Это результат последних двух-трех лет»

Также Майгуров отказался комментировать, действительно ли сборная России провалилась на ЧМ из-за того, что ее загнали в горы. «Это результат не последних двух-трех недель. Это результат работы последних двух-трех лет. Все валить на последние две недели не имеет смысла», - дипломатично заявил он в эфире.

Польховский попал в госпиталь

Но кто-то за грандиозный провал сборной России на чемпионате мира должен ответить. И судя по всему, это будет главный тренер Польховский – именно он защищал идею работать в Поклюке. Именно с него спросят в первую очередь. Но сделают это уже не сейчас. Стало известно, что главный тренер сборной Польховский не будет больше работать на чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский. Фото: Евгений Тумашов/ТАСС

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице. Там Польховский провел несколько часов», - заявила пресс-служба Союза биатлонистов России.

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