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Сколько в итоге будет сидеть Алексей Навальный

В Бабушкинском суде 20 февраля 2021 года отклонена апелляция на замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше»
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Алексей Навальный во время суда 20 февраля. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Алексей Навальный во время суда 20 февраля. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Первыми после оглашения решения суда оставить в силе реальный срок для Алексея Навального на улицу высыпали дипломаты, коих на это заседание набралось с десяток. Представители посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов, а также ЕС строем просеменили по внутреннему дворику, вышли за ворота, уперевшись в журналистский заслон, ждавший адвокатов, пригнулись, как под обстрелом, и протиснулись между рядами телекамер на «волю», не проронив ни слова. В спину им вяло щелкали затворы фотоаппаратов.

За несколько минут до этого судья признал законным решение об отмене условного осуждения Алексею Навальному по делу «Ив Роше» о назначении ему наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. И частично удовлетворил жалобу защиты осужденного, зачтя в срок отбытия наказания время, проведенное Навальным под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Приговор ему был вынесен, напомним, именно 30 декабря 2014 года.

Собственно, на субботнем заседании не выносился новый приговор по какому-то новому делу. Просто Навального в конце концов лишили привилегий, которыми он по какому-то недоразумению пользовался много лет. С 2014 года, как поведал в суде обвинитель, он нарушил условия испытательного срока около 50 (!) раз. При этом Федеральная служба исполнения наказаний выходила с ходатайством о замене условного срока на реальный и в 2015, и в 2016, и в 2017 годах. В последнем случае был просто продлен испытательный срок. Но он оставался на свободе, хотя при куда меньших нарушениях российские суды практически всегда принимают аналогичное решение, отправляя нарушителя за решетку.

В ожидании адвокатов журналисты занимались привычным в таких ситуациях делом: загибая окоченевшие пальцы, пытались подсчитать, сколько же осталось сидеть Алексею Навальному.

- Два года и шесть месяцев с «хвостиком», - ответили на мой прямой вопрос защитники. – На свободу он должен выйти в конце июля-начале августа.

Как же получилось, что сидеть оппозиционеру на год меньше? Ведь по приговору ему дали 3,5 года. Дело в том, что еще 2 февраля суд постановил зачесть в этот срок 10 месяцев, проведенных Навальным под домашним арестом в 2014 году на стадии расследования уголовного дела. Итого оставалось два года и восемь месяцев. Сегодня судья приплюсовал к уже «отсиженным» еще полтора месяца – домашний арест Навального после приговора с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Вычитаем их и получаем те самые 2,5 года с «хвостиком». Но и это еще не окончательная цифра. Сколько точно Алексей Навальный проведет в колонии, можно будет сказать только в тот день, когда он пересечет ее порог. До этого времени исчисление его срока в СИЗО будет идти по формуле один день за полтора.

К слову, на втором заседании, на котором решался вопрос о наказании Навального за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, иностранные дипломаты так и не появились. Видимо даже им противно смотреть на то, как подсудимый, вместо того, чтобы найти в себе мужество и извиниться, продолжал оскорблять и самого ветерана, и весь процесс.

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КАРТИНА ДНЯАлексей Навальный: досье KP.RU