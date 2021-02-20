Бренд NIVEA продолжает помогать медикам в борьбе с COVID-19

Часть средств бренд направил на закупку 23 аппаратов ИВЛ для 17 региональных больниц в России, которые получат аппараты ИВЛ в феврале 2021 года.

В конце прошлого года компания Beiersdorf запустила мировую программу по поддержке в борьбе с COVID-19. В рамках программы CARE BEYOND SKIN было выделено 50 миллионов евро на борьбу с вирусом и обеспечение финансовой поддержкой медицинские учреждения.

Вместе с Центром социальных технологий «Гарант» бренд NIVEA предоставит 23 аппарата ИВЛ для 17 региональных российских больниц до конца февраля 2021 года. Уже в этом месяце аппараты будут установлены в таких регионах, как Челябинская, Архангельская, Ульяновская, Самарская, Ростовская, Тульская, Калужская области, Красноярский край и Республика Дагестан.

"Мы очень рады, что благодаря компании NIVEA и центру "Гарант" мы получили такой замечательный подарок - аппарат искусственной вентиляции легких, который в период пандемии новой коронавирусной инфекции является ключевым оборудованием. Аппарат будет установлен в отделении реанимации Регионального сосудистого центра," - отметил главный врач Первой городской клинической больницы Сергей Валентинович Красильников.

NIVEA - c заботой о вас и вашей коже!

Реклама