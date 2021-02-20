Тяжело больная вдова Андрея Мягкова не пришла хоронить мужа

Анастасия Вознесенская, с которой Андрей Мягков прожил более 55 лет, видимо, не смогла проводить любимого мужа в последний путь. Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

В Москве похоронили Андрея Мягкова. Свой последний приют артист обрел на Троекуровском кладбище. Проститься со звездой театра и кино в МХТ имени Чехова, где проходила панихида, пришли многочисленные поклонники, коллеги и ученики Андрея Васильевича. Вот только вдова актера Анастасия Вознесенская не пришла ни на прощание, на на похороны.

Анастасия Вознесенская, с которой Андрей Мягков прожил более 55 лет, видимо, не смогла проводить любимого мужа в последний путь. Она находилась рядом с Мягковым в их квартире в тот момент, когда ему стало плохо. Мягков скончался от сердечного приступа на руках у 77-летней супруги. Именно она вызвала "скорую", врачи час пытались реанимировать знаменитость.

Примечательно, что последние годы актер трогательно ухаживал за перенесшей инсульт и менингит женой. В 2008 году актриса тяжело заболела. Андрей Васильевич фактически из-за нее перестал играть в театре и сниматься в кино. Все свое время он был подле любимой.

"Андрей дважды вытаскивал из кошмара Асю. Я имею в виду болезнь. У Аси был тяжелейшей формы менингит. По-моему, туберкулезный, самый страшный. Врачи приговорили. Андрей выходил и выносил Асю... На одном из спектаклей Асе стало плохо - инсульт. После этого она не выходила на сцену, и Андрей не выходил. Он за ней следом ушел из театра. Еще числился, но на сцену не выходил", - делилась подробностями драмы артистов мама телеведущего Бориса Корчевникова.

Жили актеры на небольшую пенсию. Мягков до последнего отказывался от любой финансовой помощи. Как рассказал друг почившего Владимир Стержаков, ежемесячно Андрей Васильевич получал 50 тысяч рублей.

Пока не ясно, кто будет поддерживать и ухаживать за Анастасией Валентиновной. Теперь, когда она лишилась единственного близкого человека, рядом с ней нет ни детей, ни внуков. "Она для него была ангелом", - говорили в окружении пары.

20 февраля гроб с телом Андрея Мягкова вынесли из театра под аплодисменты. Похоронили актера на Троекуровском кладбище.