Кома Алексея Навального была настоящей. А «отравление» - уже большая игра!

Алексей Навальный в помещении берлинской клиники, сентябрь 2020 г.

Почти полгода потребовалось писателю и журналисту Владиславу Дорофееву, чтобы собрать все, что на сегодня известно об инциденте, известном как «отравление Навального». Проанализировав и структурировав всю информацию из открытых источников, он пришел к выводу, что на самом деле никакого отравления не было. А что же тогда было? Об этом и рассказывает книга - расследование, выпущенная издательским домом «Комсомольская правда». С 24 февраля ее можно приобрести в электронном виде на интернет-площадках.

А накануне выпуска мы встретились с автором в студии Радио «Комсомольская правда».

ОБИДА ЗА ВРАЧЕЙ

- Владислав, чем вызван интерес к теме Навального? Вы вроде политическими расследованиями раньше не занимались.

- Это такой журналистский инстинкт. Появляется потребность выяснить, что же там действительно произошло. К тому же я уже давно и много пишу про медицину. Все мое существо (человеческое, профессиональное) запротестовало против того, что российских врачей обвинили в преступлении. Реально, когда была произнесена фраза, по-моему, на второй день «отравления», что Навального удерживают в Омске для того, чтобы исчезли следы яда, по отношению к врачу это означает, что его обвиняют в душегубстве. Я шел строго по открытым источникам. Потому каждый может проверить любое высказывание в моей книге.

- А вы изначально знали, к какому результату вы придете?

- Понятное дело, что я не поверил в то, что российские врачи могли так поступить. Но результат мог быть другим. Если бы сумма тех знаний, которые я получил в ходе расследования, привела бы меня к мысли, что там не все чисто, я бы тогда просто не сделал книгу, я бы не пошел дальше.

- И к чему вы пришли?

- Мое мнение – отравления никакого не было.

- А что тогда было?

- Нарушение обмена веществ. И это, собственно, диагноз, который поставили врачи, потому что никаких отравляющих веществ не нашли. Но в современном (во многом виртуальном) информационном мире, в котором мы живем, с помощью отлаженного инструмента давления на общественное мнение можно сделать невероятное. Можно убедить всех во всем. Первая дежурная версия действительно была об отравлении. И пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, собственно, повторила то, что сказал врач «скорой помощи». Ну а потом это стало основной их версией, которую они начали навязывать всем, в том числе - больнице. Ну а врачи не могли позволить, чтобы им кто-то что-то навязал.

Вот тут уже началась психологическая схватка характеров. И для того, чтобы победить в этом противостоянии, сторона Навального, которая уже поставила на отравление, начала делать все, чтобы охаять больницу, врачей, переходя на личности.

Автомобиль скорой помощи, на котором Алексея Навального доставили в клинику "Шарите" из аэропорта. Фото: EAST NEWS

УШИ ЗАПАДА

- Но если не было отравления, что же это было? Навальный же не разыграл болезнь?

- Никто ничего не разыгрывал. Это просто нарушение обмена веществ, это гипогликемическая кома, вызванная сбоем углеводного обмена на фоне резкого понижением сахара в крови. Это официальная версия, которая была повторена, в том числе, и в запросе Генпрокуратуры в Германию.

- На каком этапе, по-вашему, подключился Запад к этой истории? Сложно предположить, что это все было срежиссировано изначально. Никто не мог предположить, что ему станет плохо, и он впадет в кому.

- По моему мнению, в первый же день, когда появилась идея перевезти Навального на лечение в Германию. Сначала Кира Ярмыш заявила, что было отравление с помощью чая в Томском аэропорту. Но скоро выяснилось, что это, скорее всего, невозможно, хотя бы потому, что чай наливали помощнику Навального Илье Пахомову. И барышня, которая наливала чай, не знала, кто будет его пить. А Пахомов уже отнес чай Навальному. Когда стало известно, что эта версия не катит, началась уже импровизация.

- Не хватает убедительных аргументов тем людям, которые уверены, что Навального отравили.

- Я думал об этом тоже, и сам себе этот вопрос задавал. Анализы не показали ничего. Причем это были анализы в нескольких лабораториях.

- Но немцы-то говорят об отравлении.

- Нет, военные немцы, военные медики, которых мы никогда не узнаем - кто это на самом деле. И никогда поименно нам их не назовут, что это за медики такие? Их репутация никогда не пострадает. Они остались тайной, за скобками. А в заявлении клиники Шаритэ, куда 22 августа привезли Навального, не было заявлено про отравление. Там было сказано, что в крови пациента найдены вещества, которые замедляют его обмен веществ. В тот же день российские врачи очень внятно объяснили, что это могут быть следы препаратов, которыми Навального спасали. Заявление Меркель об отравлении «новичком» появилось только 2 сентября. И оно появилось со ссылкой на безликих военных врачей, на никому неведомую военную лабораторию. И не была названа формула вещества. Было сказано, что из группы «Новичка». Дихлофос по составу тоже можно отнести к группе «Новичка».

Кстати, в России, помимо анализа крови в обычных медицинских лабораториях была еще привлечена омская лаборатория судмедэкспертизы. Она как раз нашла вещество, но не в крови. Делали мазки непосредственно с тела пациента. Вот они дали следы промышленной химии. То есть, вещества, в котором есть магическое слово «фосфат», которое есть в группе «Новичка».

- То есть ОЗХО эту формулу не опубликовала из-за того, что это с высокой долей вероятности могла быть формула той самой промышленной химии, из которой делаются, например, пластиковые стаканчики?

- Это моя версия. Тем более, что в ОЗХО, в отличие от немецкого правительства и канцлера, уже не говорили о яде или каком-то запрещенном веществе. А говорили, что это вещество из той же группы, что и «Новичок», но не запрещенное. А еще мы ничего не знаем, о том, кто и как его лечил в Германии. Навальный в интервью поблагодарил одного из немецких врачей за свое спасение, назвав его имя. И знаете кто это?

- Кто же?

- Это не токсиколог! Это специалист по диабету и по почкам!

Обложка книги "Был ли Навальный отравлен?", выпущенной издательством "Комсомольская правда".

ЗАЛОЖНИК БОЛЬШОЙ ИГРЫ

- Какой главный вывод сделает для себя любой прочитавший вашу книгу?

- Я же не проповедник и не миссионер. Я лишь журналист. Я просто излагаю факты. И стараюсь быть максимально честным. Потому что читатель имеет право знать все. Но пусть он сам делает выводы.

- Итак, история с Навальным вряд ли была спланирована заранее - потому что невозможно запланировать гипоглимическую кому. Но зачем Запад разыграл из этого целый скандал? Зачем он поддерживал версию об отравлении на основе анализов, которые об отравлении не говорят?

- Ну, наверное, уже невозможно было выйти из этой парадигмы. Она привела в движение огромный механизм, и финансовый, и политический. В каком-то смысле эта машина уже закрутилась. Для того, чтобы повернуть назад, пришлось бы уже сломать, наверное, какие-то зубцы.

- А как понимать тогда телефонный разговор Навального с сотрудником спецслужб, который якобы причастен к его отравлению?

- Это мистификация! Другое дело, что Навальный мог сам не знать, что это мистификация. Неожиданный взгляд, тем не менее, он может быть как раз самый правильный.

- То есть Навальный играл в пранкера, а на самом деле пранкер был на той стороне… Как считаете, он искренне верит, что его отравили?

- Из его интервью следует, что для него было неожиданностью это «отравление». И он не сразу в это поверил, ему навязали эту версию, когда он очнулся. Все же без него происходило. Решение приняли без него. Перевезли без него. Заявление немецкого правительства и канцлера - без него, что вообще стыдно, конечно. То есть, его просто использовали в качестве заложника. С самого начала.

- Какие силы? Вы на соратников Навального намекаете или на тайных кураторов?

- Я не знаю наверняка. Но исходя из логики всего произошедшего, Навального лишили выбора в первый же день, когда за основную версию было принято «отравление». И отступить от этой эффектной версии те, кто стоит за Навальным, уже не могли.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Автор книги «Был ли Навальный отравлен» - Владислав ДОРОФЕЕВ — журналист, литератор, управленец. Был токарем, сторожем, дворником, грузчиком, рубщиком мяса, механиком сцены в театре оперетты, инженером, почтальоном, артистом, телеведущим, военкором, руководителем СМИ и московского бюро фонда помощи тяжелобольным детям «Русфонд» ИД «Коммерсантъ». Автор и соавтор более 20 книг. В том числе: «Принцип Абрамовича», «13 отставок Лужкова», «Как Черномырдин спасал Россию», «Медве