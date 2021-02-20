Андрей Воронин: «Когда я играл, конкуренции было больше и футболисты сильнее»

Легенда «Динамо» перед дерби со «Спартаком» — о новом «Динамо», упадке РПЛ, трансфере Кокорина и футбольной Европе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московское «Динамо» в первой часть текущего сезона стало командой, которая, пожалуй, в большей степени изменила свой облик по сравнению с остальными клубами Российской Премьер-Лиги. Вслед за новым спортивным директором Желько Бувачем пришёл новый главный тренер — Сандро Шварц. А главное, в команду вернулся Андрей Воронин — легенда бело-голубых, но теперь в новом качестве помощника главного тренера.

После больших изменений пришёл и результат. Возобновлять сезон «Динамо» будет с шестого места. А сам Воронин, кажется, уже совсем освоился в новой роли. Правда сам Андрей в интервью «Комсомолке» признался, что всё ещё ощущает себя футболистом, а не тренером.

«Стоит задача попасть в еврокубки»

- Андрей, расскажите, как проходит сбор в Турции? Это же ваш первый сбор в роли тренера «Динамо».

- Сбор, как сбор, это рабочий момент. Много тренировок, тяжёлая работа, понятно, что в первую очередь тяжело футболистам. Долгое время вдали от дома, поэтому на сборах всегда непросто. Уже все соскучились по официальным играм, но, насколько я знаю и вижу на тренировках, в команде хорошее настроение. Футболисты готовы начать, осталось немного.

- Уставших лиц не видно?

- Видно, но это же нормально. Если бы не было уставших лиц, значит на сборах что-то делали неправильно. Сейчас уже третий сбор, он подготовительный к чемпионату. Первые два были интенсивными, но все ребята прошли его достойно. Понятно, что была усталость, ноги болели, но через это надо пройти.

- Как там Сандро Шварц? Освоился?

- Это вам лучше у него узнать. То, что я вижу: ему всё нравится, он начал учить русский язык, чтобы можно было без переводчиков общаться. Команда относиться к нему с уважением.

- Вы ему уроки русского даёте?

- Иногда просит подсказать, как будет то или иное слово на русском.

- Андрей, в «Динамо» сейчас одна из самых молодых команд России, а вы — легенда клуба. Можете сравнить свою команду и нынешнюю?

- Это неправильно. Я уже не игрок, если бы я не был сейчас в тренерском штабе, я бы дал какую-то оценку. Сейчас сравнивать это некорректно. Есть болельщики, есть эксперты, которые могут делать сравнения.

- У «Динамо» же задача попасть в еврокубки.

- Да, задача такая всегда стоит. 3-4 место — это то, за что команда будет бороться. Конечно же, чем выше, тем лучше.

- Лига чемпионов?

- Лига чемпионов — это было бы очень здорово.

- Будут ли усиления команды?

- Если главный тренер захочет, он озвучит. Трансферное окно открыто. Но совершенно точно нам нет никакого смысла брать абы кого. Если только тех футболистов, которые смогли бы прийти и сразу же помочь команде, дать результат.

- А смотрите в сторону Европы или на российский рынок?

- Можно смотреть и туда, и туда. Главное, чтобы были квалифицированные футболисты. В рамках российского рынка это чуть тяжелее, потому что у «Зенита», например, финансовые возможности пошире. И трансферные, и по зарплате, и отступные.

Вслед за новым спортивным директором Желько Бувачем пришёл новый главный тренер — Сандро Шварц. А главное, в команду вернулся Андрей Воронин — легенда бело-голубых, но теперь в новом качестве помощника главного тренера. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиги, но там уровень футболистов не падает»

- Вы говорили, что с тех времён, когда вы были футболистом «Динамо», уровень Российской Премьер-Лиги сильно просел. С чем это связано?

- Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал.

- Говорят, деньги ушли из футбола.

- Да нет, при чём здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом. Я не считаю, что это проблема денег. Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиги, но там уровень футбола и футболистов не падает.

- Лимит душит?

- А почему он должен душить? Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент. У нас была одна из самых молодых команд в РПЛ, где было много хороших молодых футболистов Тот же Смолов, Шунин, Кокорин, Комбаровы — все они были в нашей молодёжной команде, многие прошли Академию. Просто некоторые заиграли, а другие потом теряются.

- Андрей, у вас же в карьере было много крутых тренеров. Кто запомнился больше всего, на кого-то сейчас равняетесь?

- Не могу сказать, что я на кого-то равняюсь. Я, скорее, присматриваюсь. Для меня это всё новое. На сегодняшний день, мне кажется, я в большей степени остался футболистом, чем стал тренером. Я с Гвардиолой не работал никогда, но по тому, что я слышал, мне кажется, это очень сильный специалист, навыигрывал много чего с разными клубами. Если брать тренеров, с которыми я лично работал, то в своё время Клопп сыграл большую роль в моём становлении. При нём я стал основным игроком «Майнца» и лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. Рафа Бенитес очень сильный тактик. Когда я был в «Ливерпуле», многому научился у него. По крайней мере, чётко видел философию его футбола. От каждого тренера что-то оставалось. В основном хорошее.

- Андрей, ещё немного про трансферы: Кокорин и Миранчук теперь в Европе. Как вы это восприняли?

- Я к этому положительно отношусь. Сашу я знаю хорошо и давно. Я рад за него. Надеюсь, у него сейчас откроется новая глава в жизни и в футбольной жизни в том числе. Миранчук молодой, очень талантливый футболист. Надеюсь, в Европе у него тоже всё получится.

- Почему мы говорим лишь про двух россиян? Украинцев же гораздо больше в Европе, да?

- Да, ещё лет 8-10 назад украинских футболистов не отпускали, держали при своих клубах. Может быть, финансовое положение ухудшилось и ребята решили уехать в Европу на тех же условиях, что были на Украине. Раньше тоже были предложения, но в Европе никогда в жизни не платили бы таких денег, как в чемпионатах Украины или России. От этого большинство футболистов оставались у себя на родине.

- Вы, как человек, который долго поиграл в Европе, скажите, зачем вообще надо ехать играть туда?

- Если ты хочешь сам себе доказать, что ты хороший футболист, надо это в Европе доказывать, а не в чемпионате России или Украины. Мхитарян на Украине играл в хорошем клубе, хорошие условия были. Но парень уехал, поиграл в «Арсенал», а сейчас лидер «Ромы». Да сколько там парней из «Шахтёра» ушло? Просто одни играют за деньги, а другие — за любовь к футболу, и при этом зарабатывают большие деньги.

- Тренеров это тоже касается? Уже смотрите в сторону Европы?

- Я пока никуда не смотрю. Мне ещё рано. Я вернулся в «Динамо», с которым у меня всегда были хорошие отношения. Я надеюсь, такими и останутся.