Эксперт: А кто-то считал, что суд испугается ЕСПЧ и выпустит Навального?

Блогеру-оппозиционеру скостили срок, но сидеть он будет Фото: REUTERS

Решение Симоновского суда об изменении условного срока Навального на реальный Мосгорсуд оставил прежним. Но уменьшил срок пребывания блогера в заключении. Пламенный трибун должен отбыть под замком 2 года 6 месяца и 2 недели вместо 2 лет и 8 месяцев. И на волю он сможет выйти в конце июля 2023 года.

Десяток дипломатов и полтора десятка зарубежных корреспондентов, услышав такой вердикт, были явно разочарованы и спешно ретировались.

Неужели они рассчитывали, что суд дрогнет под давлением Запада, в том числе ЕСПЧ, который потребовал немедленно освободить "борца за нашу и вашу свободу"?

За комментариями мы обратились к известным политологам.

Вот что сказал нам член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев:

- Что касается ЕСПЧ - то это вообще какое то незаконное требование. Оно не соответствует самому уставу Евросуда. И практики такой в Европе, чтобы кого то освобождали в качестве обеспечительные меры, да и нигде такой практики нет. Кстати, несколько членов ЕСПЧ не явились на голосование по этому вопросу - чтобы не позориться.

- Что касается снижения срока?

- Срок снижен, но фактура по уголовному делу осталась. Преступник остался преступником. Никаких разговоров о том, что дело это - политическое, не возникало. Дело уголовное - как было так и остаётся. Срок снижен, наверное, по соображениям гуманности. Доводы прокуратуры не всегда принимаются в полной мере.

- То есть сегодняшние слушания по апелляции адвокатов Навального ничего принципиально не изменили?

- Принципиально - нет. Никаких подтверждений политических мотиваций в изменении меры пресечения найдено не было в апелляционном суде. А политические последствия? Вновь продемонстрировано, что Навальный - человек Запада, а не России. И заявления по его поводу будут продолжаться,

А вот каково мнение президента правления союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец" Михаила Аничкина:

- С формальной точки зрения ничего не изменилось. Надо абстрагироваться от личности Навального. Идет обычный процесс в суде. В каких участвовало много граждан России. Которые по тем или иным причинам не выполнили возлагавшиеся на них условия испытательного срока. Ничего экстраординарного тут нет. Снижение срока реального пребывания под стражей - тоже вполне обычная процедурная вещь. Суд принимал во внимание и все аргументы прокуратуры, и все аргументы защиты. В суде объективно посчитали время пребывания его под домашним арестом. Мы видим картинку объективности суда. К Навальному отнеслись так, как к тысячам других - он же сам требует равенства всех перед законом.

- Кто-то рассчитывал, что "вернут" условный срок вместо реального?

- Профессиональные юристы задают вопрос: а где опубликовано требование ЕСПЧ об освобождении Навального? Есть какие то рекомендательные вещи. Речь о его безопасности во время отбытия реального срока. И что касается тех обязанностей, которые возлагались на Навального по прежнему решения суда? Посмотрите - он их регулярно нарушал. При том, что сам он постоянно позиционирует себя как юриста. Чем те люди, которые не выполняли свои обязательства по условному сроку и в итоге реально сидят, хуже Навального?

- Массовое присутствие западных дипломатов и представителей зарубежных СММИ - давление на суд?

- На наш суд трудно оказать давление. Что касается дипломатов. Они как по команде пришли. И, услышав решение судьи - как по команде встали и ушли. Их интерес был по одному вопросу, по которому они должны отчитаться в своих посольствах. Спросите себя, что они там делали. Разве им интересна собственно судьба Навального? Думаю, нет ничего хуже для имиджа Навального, чем столь массовое и демонстративное присутствие западных представителей рядом с ним. В глазах российского обывателя обычного это не красит. Он же борется за интересы россиян - но это не укладывается в создаваемый ему имидж.

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