Список противопоказаний вакцины от коронавируса "КовиВак": кому нельзя делать прививку от центра Чумакова

В России зарегистрировали третью по счету вакцину от Ковид-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

В рабочую субботу, 20 февраля, в России зарегистрирована третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции. Это препарат «КовиВак», разработанный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вакцина начнет поступать в гражданский оборот (то есть в прививочные пункты для вакцинации граждан) с середины марта. В итоге россиянам будут доступны три антиковидных прививки, включая «Спутник V» НИИ им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» новосибирского научного центра «Вектор». В скором времени появится документ, определяющий критерии: каким группам населения какая вакцина лучше подойдет, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В то же время уже стало известно, кому противопоказана вакцинация «КовиВаком». Список противопоказаний - как абсолютных, так и временных, содержится в инструкции к препарату, которая размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

БЕЗОГОВОРОЧНО «НЕТ»

Абсолютные противопоказания для вакцинации «КовиВаком» такие:

- серьезные побочные реакции на любые другие прививки, которые когда-либо делались пациенту. К таким реакциям относятся: температура выше 40 градусов, гиперемия (покраснение) или отек в месте укола более 8 см в диаметре; коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть опасные проявления аллергических реакций, которые когда-либо встречались у пациента. А именно: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин прежде, известные аллергические реакции на компоненты вакцины;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Как рассказал журналистам руководитель Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, в апреле планируется начать клинические исследования применения вакцины у детей и лиц старше 60 лет. Если испытания пройдут успешно, показания к вакцинации будут расширены на несовершеннолетних и представителей старшего поколения.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ: ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Как и любые другие прививки, «КовиВак» нельзя применять во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний - в таких случаях пациентам разрешается вакцинация через 2-4 недели после выздоровления.

При легких ОРВИ и острых кишечных инфекциях можно делать прививку после нормализации температуры и/или исчезновения симптомов болезни.

Если у человека есть хронические инфекционные заболевания (например, гепатиты В, С, туберкулез и др.), то не допускается вакцинация в стадии обострения болезни. Во время ремиссии делать прививку можно, но обязательна предварительная консультация профильного лечащего врача.

Вакцина "КовиВак" прошла процедуру регистрации 20 февраля.

«МОЖНО, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ»

«Применение вакцины в группах риска, то есть у людей с сахарным диабетом, аутоиммунными нарушениями и другими заболеваниями, будет согласовываться с Минздравом в рамках протокола третьей фазы исследований», - сообщил агентству ТАСС Айдар Ишмухаметов. Это значит, что по мере продолжения исследований в инструкции могут появиться уточнения. На сегодня указано, что при ряде хронических заболеваний прививка может быть сделана только после того, как лечащий врач оценит «соотношение пользы и риска от вакцинации у конкретного пациента». К числу таких болезней, когда требуется «особая осторожность», относятся:

- хронические заболевания печени и почек.

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- заболевания центральной нервной системы (эпилепсия, инсульты),

- заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты,

- заболевания бронхолегочной системы: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.,

- заболевания желудочно-кишечного тракта: при синдроме мальабсорбции и т. п.,

- заболевания иммунной системы: аутоиммунные болезни и аллергии.

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Какие лекарства помешают выработке иммунитета после прививки

Как отмечается в инструкции, в целом инактивированные вакцины (то есть на основе «убитого» вируса) не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным (при подавленном иммунитете) или иммунодефицитным состоянием. Однако клинические данные применения «КовиВака» у таких людей пока отсутствуют.

Вместе с тем у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (например, при онкологических заболеваниях, после пересадки органов и др.), а также пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки, предупреждают разработчики.

«Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и один месяц после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности (то есть эффективности выработки иммунитета после прививки. - Ред.)», говорится в инструкции.

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