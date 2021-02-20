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Список противопоказаний вакцины от коронавируса "КовиВак": кому нельзя делать прививку от центра Чумакова

«КП» выяснила полный список противопоказаний вакцины от коронавируса "КовиВак"
Анна НИКОЛАЕВА
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В России зарегистрировали третью по счету вакцину от Ковид-19.

В России зарегистрировали третью по счету вакцину от Ковид-19.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В рабочую субботу, 20 февраля, в России зарегистрирована третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции. Это препарат «КовиВак», разработанный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вакцина начнет поступать в гражданский оборот (то есть в прививочные пункты для вакцинации граждан) с середины марта. В итоге россиянам будут доступны три антиковидных прививки, включая «Спутник V» НИИ им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» новосибирского научного центра «Вектор». В скором времени появится документ, определяющий критерии: каким группам населения какая вакцина лучше подойдет, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В то же время уже стало известно, кому противопоказана вакцинация «КовиВаком». Список противопоказаний - как абсолютных, так и временных, содержится в инструкции к препарату, которая размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

БЕЗОГОВОРОЧНО «НЕТ»

Абсолютные противопоказания для вакцинации «КовиВаком» такие:

- серьезные побочные реакции на любые другие прививки, которые когда-либо делались пациенту. К таким реакциям относятся: температура выше 40 градусов, гиперемия (покраснение) или отек в месте укола более 8 см в диаметре; коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть опасные проявления аллергических реакций, которые когда-либо встречались у пациента. А именно: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин прежде, известные аллергические реакции на компоненты вакцины;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Как рассказал журналистам руководитель Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, в апреле планируется начать клинические исследования применения вакцины у детей и лиц старше 60 лет. Если испытания пройдут успешно, показания к вакцинации будут расширены на несовершеннолетних и представителей старшего поколения.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ: ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Как и любые другие прививки, «КовиВак» нельзя применять во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний - в таких случаях пациентам разрешается вакцинация через 2-4 недели после выздоровления.

При легких ОРВИ и острых кишечных инфекциях можно делать прививку после нормализации температуры и/или исчезновения симптомов болезни.

Если у человека есть хронические инфекционные заболевания (например, гепатиты В, С, туберкулез и др.), то не допускается вакцинация в стадии обострения болезни. Во время ремиссии делать прививку можно, но обязательна предварительная консультация профильного лечащего врача.

Вакцина "КовиВак" прошла процедуру регистрации 20 февраля.

Вакцина "КовиВак" прошла процедуру регистрации 20 февраля.

«МОЖНО, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ»

«Применение вакцины в группах риска, то есть у людей с сахарным диабетом, аутоиммунными нарушениями и другими заболеваниями, будет согласовываться с Минздравом в рамках протокола третьей фазы исследований», - сообщил агентству ТАСС Айдар Ишмухаметов. Это значит, что по мере продолжения исследований в инструкции могут появиться уточнения. На сегодня указано, что при ряде хронических заболеваний прививка может быть сделана только после того, как лечащий врач оценит «соотношение пользы и риска от вакцинации у конкретного пациента». К числу таких болезней, когда требуется «особая осторожность», относятся:

- хронические заболевания печени и почек.

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- заболевания центральной нервной системы (эпилепсия, инсульты),

- заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты,

- заболевания бронхолегочной системы: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.,

- заболевания желудочно-кишечного тракта: при синдроме мальабсорбции и т. п.,

- заболевания иммунной системы: аутоиммунные болезни и аллергии.

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Какие лекарства помешают выработке иммунитета после прививки

Как отмечается в инструкции, в целом инактивированные вакцины (то есть на основе «убитого» вируса) не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным (при подавленном иммунитете) или иммунодефицитным состоянием. Однако клинические данные применения «КовиВака» у таких людей пока отсутствуют.

Вместе с тем у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (например, при онкологических заболеваниях, после пересадки органов и др.), а также пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки, предупреждают разработчики.

«Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и один месяц после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности (то есть эффективности выработки иммунитета после прививки. - Ред.)», говорится в инструкции.

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