Ольга Зуева умилила редким фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Зуева больше года живет в США. Актриса улетела за океан перед появлением на свет ее дочки от Данилы Козловского. В марте 2020 года стало известно, что она родила девочку, которую назвали Одой Валентиной. Совсем скоро малютке исполнится год. Счастливая мамочка опубликовала в блоге редкие фото подросшей наследницы.

Ольга Зуева запечатлела маленькую дочь Оду Валентину во время зимней прогулки по Нью-Йорку. Актриса по-прежнему прячет лицо малышки. Вот и в этот раз она засняла ее со спины. Девочка уверенно ходит самостоятельно.

Дочка Ольги Зуевой и Данилы Козловского делает первые шаги.

Для выхода на улицу Зуева нарядила наследницу в синий комбинезон с капюшоном. На прогулке маму и дочку сопровождала домашняя любимица - собака Груша. Артистка взяла ее из приюта несколько лет назад.

Поклонники умилились снимкам. Правда, многие обсуждают, что давно ничего не слышали об отце девочки. 35-летний Данила Козловский видел Оду сразу после рождения. Актер прилетал в США на роды возлюбленной в середине февраля 2020 года, пробыл с ней несколько месяцев, после чего улетел в Москву работать.

Напомним, о беременности Ольги стало известно в октябре прошлого года. Тогда Зуева и Козловский никак не стали комментировать домыслы поклонников. Артисты не любят говорить о личной жизни. Известно, что они до сих пор не связали себя узами брака.

В последнее время в окружении пары поговаривают, что Данила не навещает дочку и возлюбленную. Ходят слухи, что отношения Зуевой и Козловского, начавшиеся в 2015 году, в 2020-м подошли к финалу якобы из-за романа Козловского с Оксаной Акиньшиной. Пару заметили во время совместного отдыха в Турции.