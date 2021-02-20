Где похоронили Андрея Мягкова: как выглядит могила актера

В Москве простились с актером Андреем Мягковым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва простилась с Андреем Мягковым. Панихида прошла в МХТ имени Чехова, где долгие годы служил артист. Во время прощания плакали даже мужчины. А ученице Андрея Васильевича - актрисе Вере Сотниковой и вовсе стало плохо. Отпевали усопшего в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. После чего траурная процессия направилась на Троекуровское кладбище.

Андрея Мягкова похоронили на так называемой аллее звезд на Троекуровском кладбище. Могила звезды фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" находится рядом с местом захоронения актеров Сергея Юрского, Валентина Гафта и Бориса Клюева.

К слову, Андрей Васильевич снимался с Гафтом в трагикомедии "Гараж" Эльдара Рязанова. Мягков исполнил роль лаборанта Семена Александровича Хвостова, а Гафт - председателя правления гаражного кооператива. На экране Мягков был всегда обаятельным, честным и интеллигентным, впрочем, как и в жизни.

Фото последнего пристанища любимца миллионов светские хроникеры сделали сразу после траурной церемонии. На погосте присутствовали только самые близкие.

Цветы на могилах актеров Андрея Мягкова и Валентина Гафта на Троекуровском кладбище. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Могила знаменитости утопает в цветах. Поверх установили черно-белое фото актера. Венки расположили чуть поодаль. Благо, просторный участок позволяет не сваливать все вплотную к могиле. Большой деревянный крест довершает скорбную композицию.

К слову, тяжело больная вдова Анастасия Вознесенская не смогла прийти хоронить мужа. Несколько лет назад актриса перенесла инсульт, а перед этим тяжелейшую форму менингита. Тогда Мягков буквально вытащил любимую с того света. А теперь его любимая Асенька осталась совсем одна. Наследниками артисты не обзавелись. Жили работой и о детях не думали.