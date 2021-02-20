«Спартак» все поменял под Квинси Промеса, а тот не приехал

Спартак уступил динамовцам в 1/8 Кубка России. Фото: Твиттер fcsm_official

Дерби двух тренеров из Германии в рамках 1/8 финала Кубка России закончилось победой «Динамо» Шварца над «Спартаком» Тедеско – 2:0. Бело-голубым немного повезло с голами – пенальти был спорным, а второй мяч чудом влетел в ворота от пятки игрока. Но при этом команда Шварца так грамотно контролировала игру, что у спартаковцев практически не была шансов спасти матч. И «Динамо» с такой зрелой игрой превращается в одну из самых реальных сил российского футбола.

1. Тедеско перетряхнул схему «Спартака» под покупку Квинси Промеса, а тот не приехал.

Пока российский клуб спорит с «Аяксом», что будет если Промеса посадят в тюрьму, Тедеско вынужден придумывать костыли в новой схеме с четырьмя защитниками. В итоге Зобнина отправили на правый край полузащиты, а на левый фланг поставили Мозеса. Но ему явно не хватало опыта атакующих действий. Да и с правой ведущей ногой на левом краю неудобно. Получилось, что у Тедеско команда оказалась несбалансированной, и хромала в атаке на оба фланга. Красно-белым надо уже выписывать Промеса из Голландии – без него 4-4-2 у «Спартака» не работает.

2. У «Спартака» так и не получилось обрести тактическую гибкость. Много говорили, что команда теперь прямо по ходу матча может перестраиваться с игры в четыре защитника на схему с тремя игроками центра обороны. Но ничего подобного. Когда во втором тайме стало понятно, что ничего у команды Тедеско не получается, все замены были в рамках старой схемы.

Возвращение Квинси в состав красно-белых откладывается... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Хендрикс – единственная пока покупка «Спартака» этой зимы, и она оправдалась. Полузащитник в центре поля смотрелся неплохо. Его задача разрушать, но с пасом у голландца все тоже отлично, и это явно усиление команды. Наверняка себя проявит с более подходящим соперником.

4. «Динамо» в большом порядке. Немецкий тренер Шварц привел команду в чувство, подбор игроков у «Динамо» сейчас один из лучший в Премьер-лиге и каждый из них знает свою задачу. С таким настроем бело-голубые – одни из фаворитов Кубка России. Более того, «Динамо» должно бороться за «бронзу» чемпионата России – от идущего третьим «Спартака» команда Шварца отстает на 5 очков, но они не выглядят пропастью.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: Твиттер fcsm_official

5. Тедеско будет сложно завершить свое пребывание в России на мажорной ноте. Немецкий тренер уже заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Но хорошо бы за это время все-таки оставить о себе хорошую память и взять как минимум «бронзу», а лучше «серебро». Но даже после полноценной подготовки, длиною почти в два месяца, «Спартак» не выглядит несокрушимой силой. Одна из задач – выиграть Кубок России – уже провалена. А оставшиеся 11 матчей чемпионата России обещают стать очень сложными. Впереди у «Спартака» - «Рубин», «Краснодар», «Динамо». «Ростов», ЦСКА, «Локомотив»… Как Тедеско собирается вытаскивать эти матчи, пока остается секретом.

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