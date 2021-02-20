Тут Россия, а не Берлин: Оскорбляя ветерана президентами не становятся

Алексей Навальный в помещении суда 20 февраля 2020 г. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Это был знак - иностранные дипломаты на второй суд с Алексеем Навальным — по делу о «клевете на ветерана» уже не явились. Это на аппеляцию по делу «Ив Роше» они примчали красиво и четко, как группа поддержки в шубах (мороз же!). Потому что — а вдруг суд испугается окрика из Европы с Америкой, да отпустит на свободу надежду русской демократии.

Не выгорело. Суд сбавил Навальному лишь полтора месяца отсидки, оставив 2,5 года колонии.

Ок, поехали писать отчеты.

А на суде по клевете — хотя вернее говорить по оскорблению и унижению ветерана войны - какая корысть шубы мять? Не потому что стыдно за подопечного. Ну, просто там все наказание — штраф. Ерунда какая.

Не в деньгах же дело.

Вот потому иностранцам нас никогда и не понять.

Для русского человека ведь дело о махинациях Навального с французской фирмой «Ив Роше» что? Скукота смертная. Мало ли на Руси махинаций.

А оскорбление ветерана — это злое шоу. Этого понять и простить русский человек не обучен. За обиду стариков у нас вообще-то в морду бьют. А уж назвать ветерана «куклой с медалями» (фраза Навального на суде) — конченый стыд.

Ты, мил человек, президентом какой страны сильно мечтаешь стать? Ты Родиной не ошибся?

Всего-то и надо было встать в суде и сказать, как Деточкину: ведь воруют, и много воруют, но ты, ветеран, прости! Погорячился. Бес за язык дернул.

Вряд ли штраф от такого признания стал бы больше. Может, даже наоборот.

К покаявшимся на Руси зла не держат.

Ты ж политическую карьеру строишь? Ну, так строй. Покаяние перед ветераном народ поймет, а за «куклу с медалями» — плюнет и проклянет. Даже у поклонников самых-самых засвербит. Это куда ж мы, Алексей Анатолич, зайдем?

А Навальный что? Про засолку огурцов в своей камере. И как из сметаны с сахаром мороженое состряпал. Как мало помогают ветеранам в стране, где много нефти и чиновники — сволочи. Но никаких извинений ветерану. Гордость не позволила?

А ты правда домой из Берлина-то приехал? Или все еще там внутренне?

- Жаль, что реальный срок по этой статье закон разрешил давать уже после того, как Навальный оскорбил ветерана, - сказала после суда прокурор.

Сурово.

Но это, пожалуй, все что надо знать о финалах сразу двух судов по делам Алексея Навального.

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