Сергей Липовой: Навального надо изолировать от нашего общества

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На судебных слушаниях в Бабушкинском суде столицы Алексею Навальному был назначен штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете в адрес Игната Артеменко, ветерана Великой Отечественной. Также судья, которая рассматривала дело, направит в Следственный комитет России материалы для проверки о возможном оскорблении со стороны Навального суда, прокурора и потерпевшего – ему было сделано более двух десятков замечаний за неподобающее поведение. Об этом ходатайствовала прокурор Екатерина Фролова.

Прокомментировать решение суда «КП» попросила героя России, главу Офицеров России Сергея Липового.

- 850 тысяч штрафа - соразмерно тому, что Навальный говорил прежде и что наговорил на слушаниях в Бабушкинском суде в последние дни?

- Я возмущен и поведением Навального в суде, и его отношением к ветерану. То, как он нагло и цинично оскорбляет наши святыни, связанные с Великой Отечественной. Как он клевещет на наших ветеранов. Если убрать его риторику и истерики, которые он закатывал, то можно сделать определенные выводы.

- Какие именно?

- Да выводы такие, судя по Навальному: страна наша зря выиграла войну с Гитлером. Зря наши деды сражались с фашистами и умирали. Зря они нацистов победили. Лучше бы они сдались, и мы бы сейчас жили совсем по-другому – это можно заключить из суждений Нивального. Он, судя по его поведению, ненавидит свою родину и свой народ. У Гитлера ведь не было планов ассимилировать нашу страну. Он собирался захватить территорию и уничтожить русских и остальные народы, населяющие эти земли. Может, сам Навальный себя русским, славянином не считает?

- Навальный не делал попыток извиниться.

- Сегодня была очередная попытка принизить наших ветеранов. И роль России в разгроме фашизма. Он в очередной раз показал, что он сторонник переписывания истории. И вновь продемонстрировал ненависть к стране, где родился и вырос.

- Вы разочарованы приговором?

- Приговор, который ему объявили – очень мягкий. Что такое штраф? Я сторонник того, чтобы за такие вещи он ответил по всей строгости закона. Но наши судьи почему-то отнеслись к нему очень лояльно, ограничившись только штрафом.

- Вы считаете, что они должны были приговорить его к реальному сроку?

- За такие вещи срок обязательно должен быть. Я сторонник того, чтобы Навального изолировали от нашего общества. Он напрямую доказал, что наше общество он ненавидит. Я сторонник того, чтобы он полностью отсидел срок, который ему дали по предыдущему делу.

- Как вы получали информацию о поведении Навального на суде, о том, что он говорит там?

- Я смотрел трансляции в социальных сетях, в Ютубе. Большую часть его «последнего слова» я видел.

- Вашу точку зрения разделяют коллеги по «Офицеров России»?

- Эту точку зрения разделяют не только «Офицеры России», но и ветеранские сообщества, и те, кто прошел горячие точки. Возмущены все – как можно оскорблять ветеранов?! За такие слова надо отвечать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько в итоге будет сидеть Алексей Навальный

Отклонена апелляция на замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и вынесен приговор по делу о клевете на ветерана (подробности)