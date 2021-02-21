«На чердаке в родительском доме»: Наташа Королева объяснила, почему отказалась покупать сыну квартиру

Наталья Королева объяснила, почему не покупает сыну Архипу квартиру. Фото: Инстаграм.

Почти все дети звезд избавлены от решения квартирного вопроса: обычно знаменитые родители стараются обеспечить своих отпрысков недвижимостью, чтобы их кровиночкам не пришлось скитаться по съемным углам и мучиться с ипотекой. Однако Наташа Королева решила поступить иначе. 19-летний Архип, сын певицы и стриптизера Сергея Глушко, по-прежнему пор живет с родителями, в их большом особняке в подмосковном поселке Крекшино. В Инстаграме певица объяснила, почему до сих пор не купила сыну собственную квартиру.

Отвечая на вопросы поклонников в сторис, Наталья сообщила, что у Архипа пока нет собственного жилья.

- Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме!!! Романтика!, - написала певица.

Наталья также рассказала, что ее сын учится в Высшей школе экономики на факультете японистики. В свободное время он подрабатывает частными уроками японского языка. Помимо учебы Архип пробует себя на сцене в шоу-бизнесе и выступает вместе с мамой. Под псевдонимом Грек молодой человек записал несколько песен. А недавно сын артистки перепел ее знаменитый хит «Дельфин и русалка» и выпустил ремейк.

К слову, гнездо на родительском чердаке Архип делит не в одиночку. У него часто гостит его возлюбленная Мелисса. Избранницей наследника звездной семьи стала девушка с экзотической профессией - танцовщица на пилоне. 20-летняя Мелисса выступает под псевдонимом Melissa Fox. Роман молодых людей длится уже несколько месяцев. Под влиянием Мелиссы Архип почти ежедневно упражняется на пилоне. Молодой человек признается, что акробатические номера на шесте даются ему с трудом и требуют гораздо больше усилий, чем все другие виды спорта, которыми он занимался раньше. Судя по всему, романтические отношения молодых людей крепнут день ото дня. На недавний День влюбленных Архип подарил своей подруге кольцо.

К слову, Наталья уже успела высказаться по поводу любимой девушки сына, публично одобрив будущую невестку. Как-то подписчики поинтересовались у нее в Инстаграме: «Как вам выбор вашего сына, одобряете или нет?». На что Королева ответила: «Я не вмешиваюсь! А девочка миленькая!».