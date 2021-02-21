Отец Жанны Фриске передумал дарить внуку квартиру

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История с наследством Жанны Фриске имеет начало, но, похоже, не имеет конца. На днях стало известно, что Владимир Борисович и Ольга Владимировна Фриске предложили выкупить их долю в квартире дочери телеведущему Дмитрию Шепелеву, гражданскому мужу Жанны и отцу ее сына Платона.

Напомним, что родители и сын Платон унаследовали половину загородного дома певицы в Истринском районе Подмосковья и двухкомнатную квартиру площадью почти в 90 кв.м в элитной доме в Шмитовском проезде в центре Москвы. 2/3 этого имущества получили родители и 1/3 —Платон. Пока мальчик не достиг совершеннолетия всем распоряжается его законный представитель Дмитрий Шепелев. А с Шепелевым семья Фриске конфликтует уже больше пяти лет. Главным образом из-за Платона, Дмитрий, якобы, не дает дедушке и бабушке видеться с внуком.

После смерти Жанны в июне 2015 года ее родные должны были вернуть более 21 миллиона рублей Русфонду. Эта позорная история окончательно рассорила наследников певицы. Напомним, фонд помог собрать пожертвования на ее лечение (у нее был рак мозга). Часть этих денег исчезла. Потом оказалось, что их сняла мама Жанны – Ольга Владимировна. Однако она не смогла предоставить отчеты о том, что деньги были потрачены именно на лечение.

Была долгая и скандальная история с возвратом этих средств через суд, был арест унаследованного имущества, которое едва не продали с торгов. Наконец два года назад Фриске и Дмитрий Шепелев погасили долги перед фондом. С имущества сняли арест, загородный дом и квартира в Шмитовском проезде остались в семье.

- Квартиру у нас хотели забрать по суду за бесценок, - несколько месяцев назад рассказывал нам Владимир Фриске. - Но мы ее отстояли. Правда пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги… Отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас эта квартира ценна как память о дочери, как святыня.

А еще раньше родители Жанны говорили: когда Платон вырастет и достигнет совершеннолетия, свою долю в квартире в Шмитовском проезде они подарят ему. А как иначе? Это же квартира Жанны, которую она заработала, которая ей была дорога, все сделала там с любовью. Кому же, если не её единственному ребенку, это должно достаться?

Почему дедушка и бабушка 7-летнего Платона вдруг поменяли решение и теперь свою долю хотят продать фактически собственному внуку, трудно сказать. Платон и его законный представитель Шепелев имеют преимущество при покупке. Фриске и предложили Шепелеву купить их долю за 21 миллион рублей (кадастровая стоимость всей квартиры – около 24 миллионов рублей). Если Дмитрий не изъявит желания в течение месяца, то они продадут посторонним людям...

Мы позвонили Владимиру Борисовичу узнать, что же случилось, почему вдруг он продает квартиру Жанны? Но Владимир Борисович говорить на эту тему отказался. Бросил трубку.

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