Америка замерзает. И обвиняет Россию в тайном применении климатического оружия

За океаном аномальные холода, студеные шторма. Фото: EAST NEWS

За океаном аномальные холода, студеные шторма. Отрицательные температуры в ряде штатов бьют рекорды 19 - начала 20 веков! По данным газеты The Washington Post, непогода сгубила в США уже 47 человек. Миллионы остались без электричества, тепла. Спасаясь от морозов, люди пытаются согреться в автомобилях с работающими двигателями. И попадают в больницы с отравлением угарным газом. Особенно страдает теплый штат Техас. Здесь объявлено чрезвычайное положение, заговорили даже о гуманитарной катастрофе.

Топливо на автозаправках дорожает, добыча нефти и газа, наоборот, падает. Из-за стужи закрываются скважины, останавливаются нефтеперерабатывающие заводы в том же Техасе. А что же хваленая «зеленая энергетика»? Тысячи ветряков в Штатах безмолвно застыли, солнечные батареи накрылись снежными шапками.

По данным газеты The Washington Post, непогода сгубила в США уже 47 человек. Фото: EAST NEWS

ГЕНЕРАЛ МОРОЗ

«Зеленые» сторонники Греты Тунберг за океаном в чрезвычайных холодах винят все то же пресловутое «глобальное потепление». А многочисленные конспирологи в соцсетях – Россию. Дескать, это она ударила по Америке секретным климатическим оружием.

Ну-ну…

В январе – феврале 2015 года в Штатах тоже царили холода. Пусть и не такие лютые, как сейчас. Циклон Юнону тогда янки назвали «снежной бурей столетия». Жертвами стужи стали более 30 американцев. Закрывались школы, не ходили поезда, отменяли тысячи авиарейсов. Досталось и Канаде. Частично замерз знаменитый Ниагарский водопад. А в Национальном парке Летчуорт в штате Нью-Йорк гейзер превратился в «ледяной вулкан» высотой с пятиэтажный дом…

Тогда-то к профессору Алану Робоку из Университета Ратгерса в Нью-Джерси обратились за консультацией аналитики ЦРУ: могут ли иностранные государства вызвать морозы, снежные бури, наводнения? Явный намек на Россию. Также их интересовало, «если США будут контролировать чей-то климат, узнают ли там об этом».

Цереушники обратились точно по адресу. Робо - климатолог с мировым именем, занимается «гео-инженерными технологиями». Способами воздействия на климат в целях его улучшения. Профессор ответил, что любые попытки вмешаться в погоду в крупном масштабе будут обнаружены наукой.

О своем разговоре Робок сообщил журналистам Daily Mail. Появилась статья «Может ли Россия контролировать климат? Руководители ЦРУ опасаются, что враждебные страны пытаются манипулировать погодой в мире.»

Здесь объявлено чрезвычайное положение, заговорили даже о гуманитарной катастрофе. Фото: EAST NEWS

Интерес бдительного ЦРУ к возможности «климатического удара русских» шесть лет назад можно объяснить хотя бы логически. В Штатах тогда лютовали морозы, в России, наоборот, зима была «сиротской» (теплой).

Но сейчас-то, хочу напомнить заокеанским конспирологам, в России тоже рекордные морозы, метели, снегопады. Из-за этого даже пришлось впервые временно закрыть для автомобилей знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Снегом занесло и автотрассу «Таврида» в теплом Крыму. Неужто наши генералы, вдарив по Америке «сверхсекретным снежным оружием», заодно шандарахнули им и по России-матушке ради маскировки от ЦРУ? Бред сивой кобылы.

Страдает от снежной непогоды и Европа, Турция, Египет, Израиль…

Что-то неладное творится сейчас с климатом по всему миру.

ИЩИТЕ «ДЕВОЧКУ»!

За комментарием я обратился к члену президиума Совета по внешней и оборонной политике Александру Лосеву. Он закончил МГТУ имени Баумана, по первой профессии – ракетчик. Даже простой снайпер при стрельбе обязан учитывать скорость, направление ветра. А уж при запуске ракет столько погодных параметров надо брать во внимание!

- Я как специалист по ракетно-космической технике могу сказать, что Россия не причастна к аномальным морозам в Штатах. Нет такого оружия в руках человечества, способного тягаться с климатом. Один средний ураган имеет мощность, сопоставимую с 250 мегатонн тротилового эквивалента. А для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев много лет занимается вопросами космоса и климата.

А если уж замерзающим американцам так необходимо кого-то "винить", то, скорее, соседей латиноамериканцев.

- Они-то здесь каким боком, Александр Вячеславович?

- Резкое похолодание в России, Америке, Европе этой зимой во многом вызвано эффектом Ла-Нинья (в переводе с испанского – «девочка»).

Когда над акваторией Тихого океана вблизи побережья Латинской Америки стоит антициклон, мало ветров, поверхность океана нагревается. Перуанские моряки еще в 19 веке назвали это природное явление Эль-Ниньо – «Младенец». В честь Христа. Поскольку это обычно проявляется в католическое Рождество. Этому есть научное объяснение. Орбита планеты Земля эллиптическая. Как раз в Рождество Земля находится на 2.5 миллиона км ближе к Солнцу, чем в среднем в течение года. Это называется – перигелий. Солнце в это время очень сильно прогревает Тихий океан и всё Южное полушарие вызывая повышение температуры на всей планете.

Из-за стужи закрываются скважины, останавливаются нефтеперерабатывающие заводы в том же Техасе. Фото: EAST NEWS

Но осенью 2020 коронавирусного года начался обратный климатический эффект – Ла-Нинья. Та самая «девочка». Восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Латинской Америки - Чили и Перу в сторону Австралии и Индонезии. Из океанских глубин поднялась очень холодная вода. И огромное пространство Тихого океана клином, до Индонезии, стало холодным. Началось понижение температуры во всем мире.

Теплый Эль-Ниньо и холодная Ла-Нинья - основные естественные движущие силы климатической системы Земли. Они влияют на температуру, осадки, циклоны и антициклоны, океанские течения и ветра на всей планете.

Ла-Нинья понижает среднюю температуру на планете, вызывая холодные и снежные зимы в Северном полушарии, дожди и муссоны в тропиках. Меняет движение воздушных потоков не только над Тихим океаном, но и над Атлантикой. В Атлантике есть "атмосферный насос", который качает тепло в Европу. Это антициклон над Азорскими островами и постоянный циклон над Исландией, так называемая исландская депрессия.

Когда азорский антициклон сильный, у нас теплая зима и жаркое лето, потому что с юго-западными ветрами к нам поступают теплые воздушные массы из Атлантики. Когда же из-за «холодной тихоокеанской девочки» - Ла-Нинья - ослабевает азорский антициклон, переток тепла сокращается, холодные массы воздуха начинают двигаться вдоль меридианов из приполярных областей в более низкие широты Северного полушария. Начинает наступление генерал Мороз. Это наш русский северо-восточный ветер, которого древние греки называли Аквилон и боялись больше, чем северного ветра Борея.

В итоге мы имеем сейчас очень холодную зиму в России. Минусовая температура на части территории Китая, и даже на Ближнем Востоке. Европа замерзает. В Соединенные Штаты и Канаду также пришел арктический воздух и грянула климатическая катастрофа. 80 % территории США оказалось под снегом. Газопроводы и нефтяные скважины замерзли, а «зеленая» энергетика покрылась инеем и льдом.

- Но у нас же глобальное потепление на дворе!

- Когда нам рассказывают про глобальное потепление, про то, что нужно бороться с углекислым газом, промышленными выбросами, почему-то забывают упомянуть, что за этим стоит финансовый интерес на триллионы долларов. Изменение климата зависит куда больше от активности Солнца, количества солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Так называемые циклы Миланковича. Влияет на погоду и угол наклона земной оси. Представьте детскую игрушку - волчок. Его стержень может при вращении описывать небольшие круги и дрожать. Земля не просто вращается под углом 23,4 градуса, этот угол наклона постоянно меняется, как у волчка. Так называемая прецессия и нутация земной оси.

Постоянные колебания солнечной активности, угла наклона земной оси, когда наш шарик чуть-чуть по-другому поворачивается к Солнцу, повторяю, приводит к куда большим изменениям климата, чем деятельность человека. Если вспомнить геологическую историю, то был период криогения, когда вся Земля покрылась льдом от полюсов до экватора. 800-600 миллионов лет назад. А еще наша планета разогревалась до термических максимумов. Это было 55 миллионов лет назад, в конце палеоцена, когда содержание углекислого газа в атмосфере было в семь раз больше, чем сейчас. Хотя промышленности и нефтедобычи на Земле тогда еще не было. А динозавров уже не было.

– Некому было выбрасывать в атмосферу огромное количество метана! Сейчас «зеленые» даже коров называют виновниками глобального потепления за выпускаемый ими метан.

- А планета разогрелась.

Мы живем всего лишь в маленьком периоде «оттепели» между двумя колоссальными ледниковыми периодами. Предыдущий ледниковый период длился 100 тысяч лет и закончился буквально 12 тысяч лет назад. Когда мы говорим, что Волга впадает в Каспийское море, то должны понимать, что 12 тысяч лет назад ни Волга, ни Москва-река, ничто здесь не протекало. Был слой льда толщиной в километр.

И нет никакого глобального потепления. Есть просто колебания климата. Тепло и холода постоянно сменяют друг друга.

В России тоже рекордные морозы, метели, снегопады. Из-за этого даже пришлось впервые временно закрыть для автомобилей знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Фото: МЧС России/ТАСС

ХОЛОДА ПРИШЛИ НА ДОЛГИЕ ГОДА

- Что нас ждет в ближайшее время, Александр Вячеславович?

- Факторы, вызвавшие сегодняшнее похолодание в мире, я назвал. Добавлю сюда еще 11-летние циклы солнечной активности. Их открыл в XIX веке немецкий астроном Швабе. Так вот, у них тоже есть колебания. В этом году наступил новый цикл. По ряду прогнозов, солнечная активность в наступившем десятилетии окажется ниже, чем в минувшем. Это означает, что температура на Земле не будет повышаться, мы не будем фиксировать такой же нагрев, как в предыдущем десятилетии.

- Которое считают самым теплым за период метеонаблюдений.

- Наоборот, нас, видимо, в ближайшие годы ждут суровые, более продолжительные зимы. Даже эта студеная зима, и то, что большая часть Северного полушария покрылась снегом, притормозит рост температуры на планете. Чтобы этот снег растаял, необходимо больше солнечного тепла. Плюс снег отражает солнечные лучи, препятствуя нагреву поверхности. Плюс сама вода – вещество очень теплоемкое. Так что, если мы даже в конце апреля – начале мая будем видеть сугробы, не удивляйтесь. Ситуация климатическая на наших глазах меняется.

Она меняется и с точки зрения экономики. Меняется еще и потому, что «зеленая» энергетика оказалась крайне неэффективной. Низкая плотность потока энергии, низкая мощность, которую можно получить, используя возобновляемые источники, не позволит человечеству обеспечить себя энергией в том объеме, в котором хотелось бы.

А у нас появилась еще одна сфера энергопотребления – цифровая экономика. Уже сейчас она забирает 12 % всей генерации электроэнергии на планете Земля!

Неужто наши генералы, вдарив по Америке «сверхсекретным снежным оружием», заодно шандарахнули им и по России-матушке ради маскировки от ЦРУ? Фото: МЧС России/ТАСС

- Говорят, «добыча» биткоинов – «виртуальных денег», требует гигантского объема электричества.

- Уже подсчитано: если цифровизация будет развиваться теми же темпами, то через 20 лет только на цифровую экономику придется тратить сколько же электроэнергии, сколько все человечество выработало десять лет назад – за весь 2010 год. Недаром американские инвестбанки заявили, мол, забудьте про глобальное потепление. Нас впереди ждет сырьевой суперцикл. Рост спроса и рост цен на нефть и углеводородные носители энергии.

- Что ж, для России это приятная новость. А подробнее про сырьевой суперцикл поговорим в следующий раз, Александр Вячеславович.

- Договорились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США подсчитывают убытки от рекордных морозов

В Техасе без воды остаются 15 млн человек, десятки собак брошены хозяевами (подробности)

Ледяной февраль-2021: Европа замерзает, в США появились первые жертвы аномальных холодов

Замерзло Балтийское море, в Турцию пришел снег (подробности)