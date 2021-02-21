Падчерица Камалы Харрис вышла на подиум

Впервые 22-летняя Элла Эмхофф появилась на публике во время инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Фото: ТАСС

Впервые 22-летняя Элла Эмхофф появилась на публике во время инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Элла – родная дочь супруга вице-президента Камалы Харрис, Дуга Эмхоффа. На торжественную церемонию в Капитолий девушка явилась в бордовом платье и пальто, расшитом бисером.

После этого о ней заговорили, как о новой законодательнице моды в Белом доме.

Через неделю после церемонии модельное агентство предложило девушке принять участие в показе на Неделе моды в Нью-Йорке.

Стройная красотка с кудрявыми волосами привлекла внимание дизайнеров бренда Proenza Schouler, который основали Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. Их одежду молодежь любит за яркие цвета, строгие линии и минимализм.

На Неделе моды, которая в этом прошла режиме онлайн, падчерица американского вице-президента предстала в черном кожаном плаще, длинном сером пальто и брючном костюме. Хотя в обычной жизни она почти не носит серую, черную и белую одежду.

Через неделю после церемонии модельное агентство предложило девушке принять участие в показе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: EAST NEWS

Раньше девушка не участвовала в показах. Но модой Элла интересуется давно. Она учится в Нью-йоркской школе дизайна, создала собственный бренд одежды, для которого сама вяжет платья, комбинезоны, шорты и сумки.

Очень часто падчерица Камалы Харрис экспериментирует со своей внешностью, красит волосы в фиолетовый цвет, брови – в розовый, набивает татуировки с изображением героев мультфильмов.

У Эллы - многотысячная армия подписчиков в социальных сетях. Они рады, что серые будни политиков разбавляет молодая и озорная девчонка, которая не боится эпатировать жителей Америки. Если говорить о родственниках, то они тоже не против такого самовыражения юного дизайнера.

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