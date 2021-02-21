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Билл Гейтс заявил, что к хаосу в Техасе привела экономия

По мнению основателя Microsoft, проблема образовалась еще на этапе строительства электростанций
Юрий МАЙБОРОДА
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По мнению основателя Microsoft, проблема образовалась еще на этапе строительства электростанций

По мнению основателя Microsoft, проблема образовалась еще на этапе строительства электростанций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снежная буря в американском Техасе стала тяжелейшим испытанием для жителей достаточно теплого штата. К снегу и морозам добавился массовый выход из строя электросетей, невозможность доставки продуктов и грузов автомобилями и связанный с этим продовольственный кризис.

По мнению Билла Гейтса, проблема заключается в том, что во время строительства электростанций на них просто сэкономили.

– В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, это стоит денег, но выбрали компромиссный вариант, который не сработал. Трагично, что это привело к гибели людей.

Морозы оказались в Техасе самыми сильными за последние 30 лет – температура доходила до минус 20 градусов по Цельсию. Снежная буря, нарушившая сообщение и выходящие из строя электростанции добавили свою лепту в холодный хаос.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия и пообещал выделить необходимую помощь из средств федерального бюджета.

По состоянию на сегодняшний день, количество жертв погодной аномалии составило 56 человек.

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