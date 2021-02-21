«Вдова Мягкова теперь живет с племянниками»: Вознесенская возмущена слухами о бедственном положении семьи

Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской прожили вместе 58 лет. Фото: кадр фильма «Андрей Мягков. Тишину шагами меряя». Первый канал.

Народного артиста Андрея Мягкова похоронили 20 февраля на Троекуровском кладбище. Супруга Андрея Васильевича народная актриса Анастасия Вознесенская на прощании в театре не была, не было вдовы и на кладбище. Тут же появились слухи и о тяжелом состоянии Анастасии Валентиновны, и об ее одиночестве – мол, теперь некому будет за ней ухаживать. Близкие семьи возмущены такими рассказами. Мягков и Вознесенская не афишировали личную жизнь – поэтому и появилось много слухов о затворничестве, отсутствии родни. Это не так.

Анастасия Вознесенская действительно не была на прощании в театре. 77-летняя актриса после инсульта (тем более зимой) не выходит на улицу. Смерть мужа, с которым Анастасия Валентиновна прожила 58 лет, конечно же отразилась на ее самочувствии. Представитель семьи сообщил kp.ru: «Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники».

Рядом с Анастасией Вознесенской сейчас находятся племянники. Фото: кадр фильма «Андрей Мягков. Тишину шагами меряя». Первый канал.

Взрослых племянников в семье и правда много. У Анастасии Вознесенской две сестры, у каждой их них по трое детей. У сестры Андрея Мягкова двое детей, которые уже также взрослые люди со своими семьями и детьми. Все общались. После смерти Мягкова появилось много слухов о затворничестве и самого актера: мол, он только в магазин ходил. Однако и это не правда – круг общения семьи был ограничен теми людьми, которым они доверяли. Так в конце декабря 2020-го года Андрей Мягков приезжал в гости домой к Андрею Малахову – захотел познакомиться с его 3-летним сыном Сашей. Неожиданно для актера дома у Малахова его встретило предложение записать интервью – дело в том, что Андрей сейчас делает серию интервью с легендарными артистами, чтобы было что пересматривать потомкам. Так вот Мягков был удивлен камерам, но согласился пообщаться. В разговоре с Малахов народный артист подтвердил, что детей они с женой обожают: «У нас с Настей детей нет - Бог не наградил. А вот племянников очень много. И это радость - я их очень всех люблю!»

Мягков на жизнь никогда не жаловался: говорил, что роскошно они не жили и на цены он в магазины смотрел – но всем необходимым обеспечены, не нуждаются. Актер, получал надбавки к пенсии как народный артист, лауреат госпремии. Анастасия Валентиновна тяжело переживает смерть мужа, но она не осталась одна – рядом родные.

21 февраля в рубрике «Памяти великого артиста» на канале «Россия» в 13.15 покажут фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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