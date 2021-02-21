В катаклизмах зимы-2021 в России, Европе и США виновато потепление

19 февраля из-за снегопада и плохой видимости на полсуток, с 6 утра и до вечера, перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Фото: МЧС России/ТАСС

У природы, может, и нет плохой погоды. Но попробуйте рассказать это мерзнущим и сидящим без электричества жителям Техаса. Или водителям, которые в пятницу пытались добраться в Крым – мост через Керченский пролив впервые после запуска был закрыт из-за мощного снегопада...

Новости об аномалиях погоды в феврале 2021 года приходят со всех континентов. Что происходит с климатом?

РОССИЯ: СНЕГОПАДЫ ЗАКРЫЛИ КРЫМСКИЙ МОСТ

Полюсом холода Европейской части России в ночь на 20 февраля стала деревня Усть-Щугор в Республике Коми, где трещал 45-градусный мороз. В Архангельской области -40, в Чувашии, Карелии, Мурманской, Вологодской и Кировской областях, Пермском крае -35. А ниже -30 воздух остыл в Московской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях (и это мы еще не заглянули за Урал). В ночь на 23 февраля Московской области стужа окрепнет аж до -33 градусов, пугают синоптики.

Исторический рекорд по холодам побит в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа: -41,6 градуса (это суточный минимум для 20 февраля, в принципе-то в этих заполярных краях бывало и холоднее). В остальных регионах до рекордов дело не дошло, но все же температура на 12 – 17 градусов ниже климатических норм, констатируют в центре “Фобос”. Так что это реальная аномалия, а не “нормальная зима”.

Крымский мост впервые был закрыт из-за снегопадов. Фото: МЧС России/ТАСС

Кто виноват? “Холодный арктический воздух из районов Новой Земли и Карского моря, а также обширный антициклон с малооблачной погодой, усиливающий ночное выхолаживание”, - объясняют эксперты “Фобоса”.

На юге тоже зима, с редкими для черноморских курортов снегопадами. В Крым и Краснодарский край их принес мощный циклон со Средиземного моря. В пятницу Крыму досталось 28 см свежего снега – это и для средней полосы серьезно, а уж для южан и вовсе удивительно. Ненастье привело к транспортному коллапсу: 19 февраля из-за снегопада и плохой видимости на полсуток, с 6 утра и до вечера, перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Впервые после его постройки.

Впрочем, сибиряки сейчас лишь улыбнулись: если взять всю территорию страны, то самым морозным местом 20 февраля оказался якутский Верхоянск, -47 градусов. Так что все стабильно. Полюс холода там, где ему и положено быть – в Якутии.

Экстремальные морозы начали наступление на Америку с севера. Фото: EAST NEWS

США: ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМЫ

Экстремальные морозы начали наступление на Америку с севера. Канаду они накрыли еще две недели назад: в Нунавуте, северной части провинции Онтарио, в Манитобе и Саскачеване ночные холода достигли аж -55 градусов.

В США исторические рекорды по минимальным температурам побиты во множестве городов, от Миннесоты на канадской границе до Техаса на Мексиканском заливе. Для москвичей, не говоря уж о сибиряках, техасские морозы были бы делом обыденным – “всего-то” -18, и это в самую холодную ночь. Но в южном штате ничего подобного не видели больше 30 лет. Впрочем, в более северных штатах температуры сибирские уже без всяких скидок: в Небраске -35, в Айове -32, в Канзасе -27. Все это новые исторические минимумы, зафиксированные американскими метеорологами 16 февраля. В этот день 73% территории Соединенных Штатов были покрыты снегом – тоже уникальный случай в истории метеонаблюдений.

В США исторические рекорды по минимальным температурам побиты во множестве городов, от Миннесоты на канадской границе до Техаса на Мексиканском заливе. Фото: REUTERS

Мороз пришел вместе с арктическим вторжением. Мы об этом метеорологическом процессе слышали много раз с начала зимы: ледяной воздух из полярных широт быстрой и мощной волной “проваливается” на юг, до средней полосы и даже до Черного моря в нашем случае, до Мексиканского залива – в США.

Стужа привела к множеству проблем – в первую очередь потому, что для местных жителей, дорожников, энергетиков, коммунальщиков она необычна. Ледяной дождь, снежные заносы, пробки и масса ДТП на автотрассах. Миллионы людей остались без света, причем во время снежного шторма и аномальных для этих мест холодов. Из них почти полтора миллиона – в Хьюстоне и окрестностях. В Техасе обледенели генераторы ветряных электростанций (а они вырабатывают четверть электроэнергии в штате) – когда их строили, не рассчитывали на русскую зиму!

Согревающее душу мимими: жители Техаса спасают мерзнущих морских черепах. Вода в Мексиканском заливе стала слишком холодной, всего +10 градусов, черепашки при такой температуре впадают в оцепенение, не могут двигаться, есть и даже держать голову над водой – в общем, они реально на грани гибели. В Техасе за несколько дней волонтеры и местные жители спасли 7 тысяч морских черепах. Пока их греют в залах конференц-центра и других помещениях, как только океанская вода потеплеет до +13 градусов, отпустят на волю.

Стужа привела к множеству проблем – в первую очередь потому, что для местных жителей, дорожников, энергетиков, коммунальщиков она необычна. Фото: REUTERS

ЕВРОПА: САХАРА ПРИЛЕТЕЛА В СКАНДИНАВИЮ

В Европе – свои причуды. Грецию завалило снегом. Жители Афин лепили снеговиков с видом на заметенный Акрополь, а на севере солнечной страны морозы достигли -19 градусов. Великобритания 10 февраля пережила самую холодную февральскую ночь с 1955 года: воздух остыл до -23 градусов. В Голландии замерзли каналы, как на картинах средневековых мастеров...

Впрочем, сейчас в тех же Нидерландах и Германии уже весна, солнце и +18 градусов!

Но все же главная старосветская аномалия февраля – это песок из Сахары, долетевший аж до Скандинавии. Песчано-пыльная буря закрутилась в пустыне на территории Алжира еще 5 февраля. Облако быстро переместилось в Испанию, потом в другие страны южной и центральной Европы, преодолело Пиренейские горы и даже Альпы... А по пути засыпало дома и машины желтой пылью и “покрасило” снежные трассы европейских горнолыжных курортов. За движением сахарского “подарочка” следил Барселонский центр Системы предупреждений о песчаных и пыльных бурях Всемирной метеорологической организации ООН.

Сейчас облако добралось до Балтийского моря и Скандинавии. Но оно уже изрядно поизносилось, концентрации пыли столь ничтожны, что ее заметят лишь специальные приборы, успокаивают в центре “Фобос”. Небо над Санкт-Петербургом, Ригой и Стокгольмом не станет желтым.

- Ожидаемая концентрация пыли в этом регионе составит от 5 до 20 миллиграммов на кубический метр, а концентрация пыли, попавшей в Западную Европу в первой декаде февраля и окрасившей бежевые цвета снег на горнолыжных курортах Альп и Пиренеев, составляла 100-200 миллиграммов на кубический метр, - уточняют специалисты “Фобоса”.

Новости об аномалиях погоды в феврале 2021 года приходят со всех континентов. Что происходит с климатом? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

Замерзли? Да это же глобальное потепление!

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил в “полном невежестве” тех, кто отрицает связь рекордных холодов в США с изменениями климата. И уж тем более говорит, что нынешняя суровая зима – аргумент в пользу того, что никакого глобального потепления нет. Изменения климата делают погоду более экстремальной, напомнил Гутерриш.

МНЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГОВ

Утечка морозов из Арктики

Всемирная метеорологическая организация ООН высказала свое мнение о причинах погодных аномалий:

- Экстремальная погода в феврале 2021 года связана с атмосферными процессами в масштабе нескольких континентов, а также с явлением под названием “внезапное стратосферное потеплением” на высоте примерно 30 км над Северным полюсом. Внезапное стратосферное потепление привело к ослаблению полярного вихря – области с холодным воздухом и низким атмосферным давлением вокруг Северного полюса. Обычно он достаточно мощный, чтобы держать ледяной арктический воздух внутри, над полюсом. Ослабление полярного вихря приводит к тому, что полярные холода проникают далеко на юг. Что и произошло, в частности, в США. С декабря 2020 годы мы наблюдаем регулярные “разрывы” полярного вихря – и следующие за ними волны холода в Европе, мощные снегопады даже на Средиземном море (вспомним “Филомену” в Испании, когда Мадрид стал похож на Москву в сугробах. - Ю.С.). Все это необычно, не уникально.

Впрочем, не все метеорологи согласны:

- Внезапное стратосферное внезапное потепление наблюдается много лет, это сложный и неоднозначный процесс. При составлении долгосрочных прогнозов на зиму, действительно, используются данные об атмосферной циркуляции над полюсом. Но вот в масштабах нескольких дней пока не выявлено связи между стратосферным потеплением над Арктикой и холодами в Европе и Европейской части России, - прокомментировал “КП” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Связь подобных экстремальных явлений с климатическими изменениями требует дальнейшего изучения, подчеркивают в ВМО. И особый интерес представляет Арктика, где потепление идет вдвое быстрее, чем в среднем на планете. Как более теплый воздух над полюсом и исчезающий лед меняют циркуляцию в океанах и атмосфере? И как все эти факторы влияют на зимнюю погоду в Северном полушарии? Климатологам предстоит ответить на эти вопросы.

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