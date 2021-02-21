Не станет ли "Армата" парадным танком? Почему уникальная боевая машина с трудом пробивается в Российскую армию

Не станет ли "Армата" парадным танком? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенсационная весть разлетелась по миру из Абу-Даби, где с 21 по 25 февраля проходит крупнейшая на Ближнем Востоке выставка вооружений IDEX-2021: там (как сообщают некоторые российские СМИ) «состоялся первый зарубежный показ танка «Армата» (Т-14)». Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев официально подтвердил: да, на IDEX-2021 впервые пройдет публичная презентация танка Т-14 «Армата» за рубежом. И пресс-служба Уралвагонзавода (где и производится эта новейшая боевая машина) добавила в том же ключе: «Состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению».

И во всех этих сообщениях есть серьезная неточность, даже обманка, из-за которой меркнет эта самая «сенсация». Потому что в Абу-Даби доставлен не реальный танк, а всего лишь его модель. Устроители нашей экспозиции по этому поводу лукаво оговариваются: «эта модель даст всем участникам и гостям мероприятия наглядное представление об этой уникальной боевой машине». Но тут и школяру понятно, что даже самая лучшая модель, - это все-таки не настоящая боевая машина. Мне не хочется встревать по этому поводу в дискуссию о том, что «макеты вместо реальных изделий часто бывают на оружейных выставках», что «с Т-14 пока не снят гриф секретности». Я это понимаю. Не понимаю лишь одного, - почему сразу и честно не было сказано об этом журналистам? А то получается какой-то псевдопиар. Показ настоящего танка и его версии – это все-таки разные вещи.

Но я обратил внимание и на другое. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне открытия выставки заявил, «Танк Т-14 «Армата» может заинтересовать в первую очередь ближневосточные страны, а также страны Юго-Восточной Азии». Да, такое может быть. Тем более, что в конце 2018 года индийское издание The Economic Times сообщило, что Дели рассматривает возможность закупки 1770 новых танков на замену устаревшим Т-72. И в приоритетах у индийцев тогда значился именно российский проект Т-14 «Армата». А если учитывать, что один экспортный Т-14 может тянуть примерно на $7-8 млн, то нетрудно подсчитать, какой долларовый ливень может обрушиться на госказну России. Ну как тут откажешься от такой астрономической индийской или другой заинтересованности? Любопытно, что еще в 2015 году, когда новый танк еще только «рождался», уже вовсю шли разговоры о снятии с него грифа секретности и получении экспортного паспорта.

И вот тут меня так и подмывает с ехидцей спросить министра Мантурова: «А как с этой самой заинтересованностью Российской армии вооружиться «Арматой»? Тем более, что требованию правительства экспорт «Армат» возможен только после удовлетворения нужд гособоронзаказа (то есть, Минобороны РФ).

А ведь уже немало лет только и слышно, что Т-14 «вот-вот» поступит в войска, говорилось даже о тысячах таких машин, а где они? И тут стоит вспомнить некоторые хроники.

В 2015 г. директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года, но в случае сокращения военного бюджета РФ план может быть расширен до 2025 года.

В апреле 2016 года СМИ сообщили о заказе уже «ограниченной партии « Т-14 (100 танков) для проведения войсковых испытаний.

8 сентября 2016 года «Уралвагонзавод» начал поставки в российскую армию танков Т-14, - это сообщалось на форуме «Армия-2016».

30 июля 2018 года вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявил, что перспективный российский танк Т-14 «Армата» является… «слишком дорогим для массовых закупок. Поэтому вместо последних будет продолжена модернизация имеющихся на вооружении Т-72 и Т-90. А Российская армия… не испытывает большой нужды в танках „Армата».

22 августа, выступая на форуме «Армия-2018», замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что Минобороны России подписало контракт на установочную партию из 132 боевых машин Т-14 «Армата». До конца 2021 года контракт будет выполнен.

В марте 2019 года представитель Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения заявил, что поставки серийных танков Т-14 в войска планируются на 2021 год. И никто уже не говорит о «тысячах» таких машин. Даже о сотнях уже «стесняются» говорить…

Как-то индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев с гордостью говорил: «Ни одна страна в мире не обладает техникой, способной конкурировать с танком Т-14 «Армата» российского производства».

А в рядах танковых экспертов все чаще слышны пессимистичные заявления, что вопреки посулам разработчиков и производителей, армия кондиционную «Армату»… никогда не получит, может быть, лишь для дальнейших войсковых испытаний. С обидным прозвищем «парадный танк». Или печально навечно встать в экспозицию знаменитого музея бронетехники в подмосковной Кубинке. И те же эксперты спрашивают: куда подевались хотя бы те жалкие 12 боевых «Армат», которые посулили армии еще в начале 2020 года?