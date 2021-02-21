Как сделать прививку Ковивак в Москве: клинические испытания вакцины стартуют в марте 2021 года

Клинические испытания третей вакцины от коронавируса «КовиВак» начнутся в середине марта 2021 года, для этого будут использованы 120 тысяч доз препарата. Фото: Предоставлено Центром Чумакова

Клинические испытания третей вакцины от коронавируса «КовиВак» начнутся в середине марта 2021 года, для этого будут использованы 120 тысяч доз препарата. Вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

- В настоящее время в Москве идет вакцинация «Спутником V». Прививку можно сделать в 100 поликлиниках города и мобильных пунктах в торговых центрах. Также начались клинические исследования однофазной вакцины «Спутник Лайт» - записаться можно на портале mos.ru, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Москвичи могут сделать прививку «Спутник Лайт» в городских поликлиниках, предварительно записавшись в число 3000 добровольцев на сайте:

- заполнить анкету,

- получить приглашение на обследование,

- подписать документы о согласии,

- сделать прививку,

- быть под наблюдением врачей на протяжении шести месяцев.

По такой же схеме в середине марта начнутся клинические исследования третьей вакцины «КовиВак». Будут участвовать 3000 человек, которые ранее не делали другие прививки от коронавируса. После контрольной процедуры, будет запущено массовое производство данного препарата. Старт вакцинации может быть назначен до конца 2021 года – к тому времени планируют выпустить около 10 млн доз вакцины.

Кто сможет привиться вакциной?

В Центре Чумакова говорят, что вакцина рекомендована для людей от 18 до 60 лет. В инструкции к препарату указаны противопоказания, среди которых беременность и грудное вскармливание, аллергические реакции, судороги, хронические инфекционные заболевания. Запрещено вводить «КовиВак» детям до 18 лет. Если человек болеет ОРВИ, то вакцинацию проведут только через две-четыре недели после выздоровления.

Новая вакцина вводится двумя дозами, между которыми нужно соблюсти интервал две недели. Прививка делается в плечо.

- Эффективность препарата составляет около 90%, при том, что ВОЗ считает хорошим показателем уже 70% эффективность, - говорит Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Центра им. Чумакова.

Какие могут быть побочные реакции?

Боль, уплотнение в месте прививки, головная боль, кратковременная гипертермия – такими могут быть побочные реакции от вакцинации препаратом «КовиВак» (не дольше трех дней).

Новая вакцина: в чем особенность?

В основе вакцины «КовиВак» реальный образец вируса SARS-CoV-2, который лишен инфекционных свойств, но сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Для разработки использовали штамм коронавируса, взятый у пациента больницы в Коммунарке.

- В отличие от синтетических или векторных вакцин мы берем вакцинный штамм, нарабатываем его в промышленных количествах, после чего химически инактивируем его, - объяснил Константин Чернов, заместитель генерального директора Центра им. Чумакова.

По словам разработчиков, препарат обеспечивает выработку более широкого спектра антител, что ближе к естественному варианту иммунной защиты против инфекции.

Формирование иммунитета

Вакцина «КовиВак» представляет собой суспензию для внутримышечного введения.

- «Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета, - рассказал Константин Чернов, заместитель генерального директора Центра им. Чумакова.

До регистрации препарата прошли клинические исследования в больницах Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска. После прививки 400 добровольцев находились в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней. За состоянием здоровья следили врачи.

- В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Доклинические исследования вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа, - рассказал Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Центра Чумакова.

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