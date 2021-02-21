«Ты мне не звонишь уже несколько лет!»: что сказал Джокович Медведеву, обыграв его в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл россиянина и взял свой девятый титул в Австралии Фото: REUTERS

Даниил Медведев не смог отнять у Новака Джоковича титул теннисного короля Мельбурна. В финале серб убрал россиянина за три сета – 7:5, 6:2, 6:2 и стал 9-кратным победителем Australian Open.

Джоковича не зря называют Королем Мельбурна. До матча с Медведевым он восемь раз выходил в финал Australian Open и выиграл все из них. Девятый финал не испортил стопроцентной статистики. 33-летний Новок доказал свое превосходство над 25-летним Даниилом. Мировой теннис – это не тот спорт, где молодость имеет решающее преимущество над опытом.

Дня три назад Джоковича спросили, как он относится к тому, что молодые теннисисты во главе с Медведевым штурмуют первый строчки рейтинга и скоро сместят оттуда самого Новака, Федерера и Надаля. Серб пожал плечами:

- Эти ребята сильны, они показывают отличный теннис и станут лидерами в будущем. Но я не буду просто стоять здесь и отдавать им титулы. Я заставлю их рвать задницы.

Медведев в финале и рвал. Не надо смотреть на простой счет – Даня сражался, делал брейки, и порой выдавал потрясающие розыгрыши, которым аплодировал даже сам Джокович. Но в решающие моменты россиянина подводили нервы. Жертвой их стала одна сломанная ракетка. А серб здорово подавал по линиям, здорово принимал, а главное это делал в самые нужные моменты. Так и взял свой 9-й Australian Open. И от радости запустил свою ракетку в зал, где ее поймали счастливые фанаты.

Медведев, кстати, тоже в числе почитателей. И вспомнил это поздравляя Новака.

- Непросто говорить, кода проиграл финал Большого шлема. Но девять титулов Новака – это впечатляет. Но я расскажу другую историю. В первый раз я потренировался с Джоковичем, когда был 500-й ракеткой мира, а он уже был первым и только что выиграл Уимблдон. Я стеснялся и молчал, и думал, что не будет говорить, а он общался со мной как с другом, задавал вопросы. И с тех пор ничего не изменилось, - сказал Даниил.

- Мы раньше больше тренировались вместе, ты мне не звонишь последние несколько лет. Но приятно слышать, что ты помнишь прошлое, - шутил Джокович в ответ. И говорил Даниилу, что тот очень скоро выиграет свой первый Большой шлем.

Это был второй проигранный Медведевым финал турнира Большого шлема. Полтора года назад в США он уступил Надалю. Но все равно Даниил теперь третья ракетка мира, а впереди те самые Джокович и Надаль. Так что надо продолжать «рвать», чтобы все равно пытаться быть выше этих двоих.

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