Сломанный подарок шейху: Зеленский влипает в скандал за скандалом

После очередного провала президента Украины могут обвинить в сепаратизме. Применит ли он санкции против самого себя? Фото: REUTERS

У нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, по всей видимости, планида такая – по жизни президентской влипать в скандал за скандалом. Причем, уж как он ни старается отвлечь внимание от очередного своего прокола каким-нибудь новым достижением, а получается все еще хуже.

Вот, например, обмишулился Зеленский с поздравлением «лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественного народа Китая» с наступившим Новым годом по китайскому календарю. Причем, по одному поводу смог опозориться дважды. Как сказал бы мэр украинской столицы Виталий Кличко, такое могут «не только лишь все». Во-первых, пресс-служба Зеленского сопроводила поздравление от имени Зеленского фотографией площади в столице Непала Катманду. Как можно логически заключить, отличить два суверенных государства Непал и КНР друг от друга на Украине тоже «могут не только лишь все». Ну, а второй «вишенкой в тортике» от Зеленского в этом же поздравлении стал тот факт, что поздравление было размещено в Твиттере. Который, минуточку, в КНР, вообще, запрещен. Вот уж точно, не только лишь все. И даже не каждый.

Вздохнув и оправившись после столь жестоких ударов судьбы, Зеленский вместе с супругой отправились с визитом в Эмираты. Государственные украинские СМИ наперебой публиковали победные реляции о невиданных успехах переговоров, новых меморандумах (протоколах о намерениях). В реальности же украинская делегация сумела и тут опозориться, как мало кто, где и когда. Зеленский решил подарить правителю эмирата Дубай наградной, выполненный эксклюзивно автомат «Форт» - продукцию «Укроборонпрома». Шейх, большой любитель оружия, решил тут же испробовать оружие, стал подсоединять к автомату магазин, но… магазин оказался не того размера. Шейх попытался передернуть затвор, но… затворная рама тоже не работала. И не сдвинулась с места. Совсем. То есть абсолютно… А тут буквально через несколько дней в столице Эмиратов открылся крупнейший на Ближнем Востоке салон вооружений, символом которого стали представленные Россией экспонаты. Неудобно как получилось-то.

Вернувшись на Украину, Зеленский решил переключиться на внутреннюю политическую повестку и объявил беспощадную борьбу с внутренними врагами, введя санкции против Медведчука, жены Медведчука. Наверное, и теще Медведчука могла не поздоровиться, но Зеленский мог подумать, что мама его собственной жены могла бы неправильно его понять в таком случае и воспринять как намек.

Но и тут не повезло. Один из бывших легендарных командиров ополчения Донбасса Игорь Безлер вспомнил, что 17 апреля 2014 года «Квартал 95» вместе с Зеленским давал концерт в Горловке, которую Безлер вместе со своими бойцами освободили за три дня до того. Напомним, Турчинов уже объявил АТО. Безлер сейчас сокрушается, что мог «легко уконтрапупить» это «хрипатое недоразумение с комплексами», «накормив его просто свинцом вместо котлет» в баре «Берлога».

Но, признаемся честно, тогда Зеленского «уконтрапупивать» было просто не за что. Он и накануне интервью дал в местной газете, где двигал идеи в поддержку Донбасса и дружбы с Россией. И, более того, часть выручки от концерта пожертвовал охранявшим мероприятие «Квартала» бойцам Безлера. То есть налицо, как принято сейчас считать, не просто сепаратизм, но такое популярное сейчас на Украине обвинение, как «финансирование сепаратизма и терроризма».

Теперь осталось только гадать, применит ли после сих вскрывшихся обстоятельств президент Зеленский санкции «за финансирование сепаратистов Донбасса» к себе любимому и к родному коллективу «Квартал 95»?