Через пару лет планету может накрыть новая страшная пандемия масштаба «Черной смерти»

С начала года у всех нас затеплилась надежда, что в борьбе с коронавирусом наступает перелом: число инфицированных падает, делают свое дело открытые вакцины, отработаны эффективные методики лечения больных. Фото: Shutterstock

С начала года у всех нас затеплилась надежда, что в борьбе с коронавирусом наступает перелом: число инфицированных падает, делают свое дело открытые вакцины, отработаны эффективные методики лечения больных. Еще полгода, ну годик, и появится этот желанный коллективный иммунитет, который добъет заразу, вогнавшую человечество в ступор. Увы, оказалось, мы рано радуемся. Да, с COVID-19 справиться, скорее всего, удастся. Но беда, как известно, не приходит одна, и впереди планету может ждать нечто еще более ужасное - пандемия нового вируса, сравнимая по летальности с «Черной смертью». Так называли чуму, свирепствовавшую в средние века и выкосившую только в Европе половину населения.

ОПЯТЬ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности быстрого распространения вируса NiV (или Nipah - по названию реки в Малайзии, где его впервые выявили на рубеже веков). Переносчиками этой заразы опять стали летучие мыши, причем сами они ею не болеют. В отличие от COVID-19 особая опасность нового вируса в том, что он легко передается свиньям, которых в Китае и странах Юго-Восточной Азии кормят некоторыми тропическими плодами, облюбованными и «крылатыми вампирами». А уже со свининой инфекция попадает в организм человека и дальше передается при контактах с другими людьми.

В самом начале нулевых годов вирус NiV обнаружили у 48 малайзийских жителей, в основном работников свиноводческих ферм. Лишь девять из них смогли выжить, но до сих пор остаются под наблюдением медиков. Тогда из-за этого вируса пришлось уничтожить более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вирус способен мутировать и быстро приспособиться к передаче от человека к человеку. Пока никакой вакцины или просто лекарств для эффективной борьбы с ним не существует.

СТРАШНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

Показатели смертности от вируса ужасают - от 40 до 75 процентов. Коварство этой заразы еще и в том, что у нее очень долгий инкубационный период - полтора месяца (напомним, у COVID-19 он составляет две недели). Это скольких же людей может инфицировать за это время ничего не подозревающий человек! Способы передачи - такие же, как у нынешнего коронавируса (воздушно-капельным путем или при физическом контакте). К летальному исходу приводит заболевание двусторонней пневмонией или острым энцефалитом. Симптомы болезни, как и при COVID-19, сначала напоминают ОРВИ или грипп - повышается температура, появляется кашель. Но потом начинаются головокружения, изменения сознания, может развиться острая дыхательная недостаточность, человека охватывают судороги.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Согласитесь, все это выглядит жутковато. А тут еще и западные ученые подливают масло в огонь. Ребекка Датч, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, заявила, что NiV может «абсолютно точно» стать причиной следующей пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.

Эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль считает, что, «учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты».

Но если все и впрямь столь тревожно, то не пора ли медикам ведущих стран объединить усилия и сыграть на опережение, найдя противоядие новой заразе. Для это, конечно, потребуется воля политиков и немалые деньги. Но уж тут выбирать не приходится. В заложниках - мы все, и бороться с этой угрозой надо вместе.

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