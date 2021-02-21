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Симптомы как у ковида: Ученые предупредили об еще одном смертоносном вирусе

Эксперты призывают не забывать, что кроме коронавируса есть другие возбудители опасных инфекций, способные привести к пандемии
Анна НИКОЛАЕВА
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Новый вирус уже появился в Индии, Бангладеш, Сингапуре и других странах Юго-Востока

Новый вирус уже появился в Индии, Бангладеш, Сингапуре и других странах Юго-Востока

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, Всемирная организация здравоохранения напоминает: кроме коронавируса есть и другие возбудители инфекций, потенциально способные вызвать массовую заболеваемость по всей планете. ВОЗ создала специальный список особо опасных врагов, в котором на сегодня значится 10 возможных источников будущих эпидемий. Среди них - вирус Нипах.

На днях зарубежные СМИ опубликовали заявление американских ученых из Университета Кентукки. Исследователи считают, что именно Нипах может стать причиной следующей эпидемии мирового масштаба. Что это за болезнь и насколько оправданы такие опасения, выяснил kp.ru.

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ

Как сообщает ВОЗ, ученые впервые идентифицировали вирус Нипах в 1999 году. Тогда произошла вспышка болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Люди заразились от больных свиней. А те, в свою очередь, получили вирус от его первоначального хозяина - летучих мышей вида Pteropus.

Из 250 заболевших погибло 105 человек, то есть летальность составила около 40%. С тех пор новые случаи болезни в Малайзии не регистрировались.

В 2001 году инфекцию обнаружили в Республике Бангладеш. Кроме того, заболевание периодически встречается в Восточной Индии. В этих странах летальность составила уже 75%. Общее число заболевших до 2018 года не превысило 500 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения последняя к сегодняшнему дню вспышка заражения вирусом Нипах произошла в Индии в 2018 г. Тогда умерли 10 человек.

Из 250 заболевших вирусом Нипах погибло 105 человек, то есть летальность составила около 40%.

Из 250 заболевших вирусом Нипах погибло 105 человек, то есть летальность составила около 40%.

Фото: REUTERS

ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ

Первые симптомы болезни, вызванной вирусом Нипах, могут быть похожи на грипп, а также, как мы знаем теперь, на коронавирус. Это повышение температуры, боль в горле, головная боль, боли в мышцах, тошнота. Чаще всего вирус поражает легкие и мозг. У пациентов начинается головокружение, появляется спутанность сознания. Может развиться острый энцефалит (воспаление головного мозга). Человек впадает в кому и умирает.

Инкубационный период, то есть срок от заражения до появления симптомов по разным данным может составлять от 4 до 45 суток, чаще 4-14 дней.

Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует. Как сообщает ВОЗ, для поддержания жизни пациентов «рекомендуется интенсивная симптоматическая терапия».

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ВИРУСОМ НИПАХ

В большинстве известных на сегодня случаев люди заразились от животных. В Малайзии это были контакты с больными свиньями - воздушно-капельным путем или от тканей больных животных (например, несоблюдение мер предосторожности при разделке и приготовлении мяса). В Бангладеш и Индии наиболее вероятным источником инфекции были фрукты (финики, манго) и продукты из них, в частности, свежий сок финиковой пальмы. Этими плодами питаются летучие мыши, и, скорее всего, заболевшие люди поели фрукты, загрязненные мочой или слюной инфицированных рукокрылых, поясняют эксперты ВОЗ.

Также известно о случаях передача вируса Нипах от человека к человеку. Отмечается, что это произошло «при тесных контактах», предположительно возможны воздушно-капельный, фекально-оральный и контактно-бытовой путь. Всемирная организация здравоохранения приводит такие данные:

- В Силигури, Индия, в 2001 г. была зарегистрирована передача вируса в медицинском учреждении. 75% случаев заболевания произошло среди работников и посетителей больницы.

- С 2001 по 2008 гг. примерно половина зарегистрированных случаев в Бангладеш произошла в результате передачи вируса от человека человеку во время ухода за инфицированными пациентами.

Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует.

Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

Летучие мыши-переносчики вируса Нипах обнаружены в Камбодже, Гане, Индонезии, на Мадагаскаре, в Филиппинах, Таиланде. При поездках в эти страны, а также Индию и Бангладеш эпидемиологи советуют строго соблюдать санитарные правила:

- тщательно мыть руки, овощи и фрукты,

- пить только бутилированную воду,

- избегать контактов с любыми животными,

- есть продукты животного происхождения только после термической обработки.

Особое внимание рекомендуется уделять тщательному промыванию фиников. А сок финиковых пальм перед употреблением кипятить.

Что касается фиников и манго (его тоже едят мыши-переносчики вируса Нипах), которые привозят в российские магазины, то считается достаточным просто промыть фрукты теплой водой.

ВОЗ отмечает, что на сегодня нет данных о том, при каких условиях и в какие сроки вирус сохраняет свою жизнеспособность в окружающей среде.

В отличии от коронавируса, от Нипах нет вакцин и лекарств.

В отличии от коронавируса, от Нипах нет вакцин и лекарств.

Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько высока угроза новой пандемии?

Эксперты поясняют, что на данный момент вирус Нипах циркулирует локально, в странах, далеких от России, Европы, США. Передается от человека к человеку он, к счастью, сейчас плохо - в среднем от двух инфицированных болезнь подхватывает один здоровый. Однако, как и все вирусы, это возбудитель мутирует и может изменить свои свойства. Поэтому важно проводить исследования, изучать Нипах и быть готовыми быстро организовать противодействие инфекции, если она начнет активно распространяться, подчеркивают в ВОЗ.

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