Чемодан, вокзал, Россия

Журналист Александр Невзоров во время выступления на фестивале VK Fest 2018 в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 90-е годы был такой журналист Александр Невзоров с лютым скульптурным ликом, как на памятниках от Арно Брекера. Старожилы помнят не только «600 секунд» от Александра Невзорова, но и патриотические репортажи его из цикла «Наши», где журналист, беспощадный к врагам Отечества, бился яростно за угнетаемое русскоязычное меньшинство в Прибалтике. И за единство Родины в границах СССР рвал рубаху на прострелянной из вражеского обреза груди.

Потом он вдруг сделался богохульником и Господь наказал Невзорова, попустив к нему неограниченную гордыню. Терзаемый той гордыней, Александра Невзоров взялся обучать лошадей грамоте — чтению и письму, дабы превзойти самого Юрия Куклачева укротителя кошек, бросить вызов всей мировой науке. И снял Невзоров про это фильм «Манежное лошадиное чтение». Но фильм получился неубедительный и невосхитительный, а для узкого круга любителей садо-мазо, для извращенцев. Тем самым автор отвернул от себя поклонников, включая меня, и остался наедине с гордыней. Но долго Невзоров не горевал. От «наших» тут же переметнулся ко всем «ненашим». Теперь поливает наших за то, что вернули Крым, не допустили резню в Донбассе, не убежали вслед за Невзоровым на ту сторону.

Почему я в курсе его политики? Потому что новая версия ФБ всякий день навязывает мне ролики от Невзорова. Открыл сегодня и что я слышу из уст Невзорова вот почти дословно:

«Проблема русских за границей существует. Но никто им не мешает вернуться, обрести родину и все преимущества национального достоинства. Я очень хорошо знаю русскоязычный контингент в Прибалтике. ... Это такие люди, которым хочется присесть на патриотический (слово 18+) и не выпустить из зубов рыбку европейского паспорта. ... Потому что любой европейский паспорт притягателен и важен, чтобы идти на всё, лишь бы его не лишиться, потому что эти несчастные обладатели паспортов … не хотят расставаться с теми благами, которые гарантирует им европейский паспорт».

Вот этакие хитрюги русские во Прибалтике по мнению бывшего их защитника, а ныне разоблачителя Невзорова. По сути он повторил мантру новых своих друзей: если, русские, в Прибалтике вам не нравится, то чемодан, вокзал, Россия! Хотя прекрасно ведь понимает, нехристь, что эти русские уже родились в Прибалтике. И возвращаться им с детьми, стариками попросту некуда. Им либо остаться русскими, либо, по примеру бывшего их защитника Невзорова, переметнуться за баррикады и поливать Россию за Крым, Донбасс, выслуживая к себе почтение. Наверняка там такие есть, и я их не осуждаю. Всяк волен делать себе свой выбор. Но плевать в лицо «неразрусевшим» и цинично подозревать их в хитрости «сесть и съесть» это днище уж всякой подлости.

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