55-летняя вдова Табакова еще больше помолодела

Актриса Марина Зудина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марину Зудину не узнать. В блоге 55-летняя вдова Олега Табакова разместила фотографию, на которой позирует в футболке с изображением Курта Кобейна и косухе. Глядя на неожиданный образ актрисы, диву даешься - настолько молодо она выглядит.

Вдова Олега Табакова поразила поклонников внешним видом. Марина Зудина позирует на свежем снимке с растрепанными волосами в рокерском образе. "Мы все имеем право самовыражаться, искать новый имидж, развиваться, высказывать или не высказывать свое мнение по поводу чего-либо, иметь или не иметь свою точку зрения в связи со всем происходящим... Человек может менять свою точку зрения, а может настаивать постоянно на своем!.. Но давайте хотя бы слушать и слышать друг друга и уважать, пусть и не принимать чужое мнение", - написала актриса под фото.

Вид цветущей артистки порадовал подписчиков. Фолловеры заявили, что их кумир еще больше помолодела и, вероятно, знает какой-то секрет. "Вы здесь похожи на тинейджера!", "Нежная, чувственная, очень красива", "Не узнать. Вам тут лет 20!", "Марина, как с картинки", "Марина! Вы здесь прям малолетка. В хорошем смысле этого слова", "Как подросток!", "Какая красивая!", "Как вам удается выглядeть каждый раз все моложе?", - пишут россияне.

Стоит отметить, что со дня смерти 82-летнего режиссера и актера Олега Табакова прошло уже три года. Его вдова не раз говорила, насколько тяжело переживает уход любимого мужа. С Зудиной мэтр прожил в браке 34 года.

Отношения Зудиной и Табакова начались, когда актриса еще училась в ГИТИСе на курсе Олега Павловича. Студентке было 18, а преподавателю 48 лет. Какое-то время влюбленные скрывали свои отношения, так как Табаков был женат. Зудина призналась, что в то время делала аборты, боясь разрушить брак любимого. Однако в 1994 году Олег Павлович подал на развод и ушел к Марине. Актриса родила двоих детей - сына Павла и дочь Марию.