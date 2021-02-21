Остановите Санкина!

С медсестрой Полиной Наумовой Санкин вместе уже 15 лет, но не расписан. Фото: СОЦСЕТИ

Работаешь-работаешь, потом бац - вторая смена. После моего расследования нашумевшей истории, как в Уфе один преступник (садист) забил другого преступника (педофила), мне казалось, что все наконец-то стало предельно ясно (см. «Педофилическая поэма: Как адвокаты выдали садиста за героя»). И те, кто так яростно кричал в соцсетях «Санкин – герой», смущенно умолкнут и потрут гневные посты. Потому что героев в этой истории нет: что педофил, что его жестокий убийца – одного поля ягоды.

Но вот Санкин дает интервью через решетку на центральном телеканале и все начинается по-новому. Человек, которого я только-только разоблачила, как жестокого убийцу, лгуна и криминального элемента, снова объявляется героем. И все туда же, все об том же. Санкин спас детей, могли дать превышение необходимой обороны, есть ли у судьи дети, если она оправдывает убийц педофилов, и - вообще – профессионализм...

Лыко и мочало - начинай сначала.

Итак, еще раз. Для тех, кто в танке.

Санкин не спасал детей, а присоединился к деткам, издевавшимся над педофилом. Да-да, педофил пальцем молодежь не трогал, пуганый, боялся срока, хотел «по любви» - а подростки ржали, выманивали распаленного извращенца снежком в окно, заходили в его квартиру уже ПОСЛЕ нехорошего предложения. Крутили «динамо» классическое! Развлекались…

Об этом говорят соседи-очевидцы, наблюдавшие всю сцену от начала до конца, и, внимание, ДЕТИШКИ-ПОТЕРПЕВШИЕ. Они официально показали в СК, что не было никакого топора, и Санкин не выдирал ребёнка у педофила, «держащего за шкварник», и - о! - это жемчужина моей коллекции! – педофил не ломал Санкину челюсть!

Это прямо пять баллов: убийца снят нарядом ППС на телефон почти в момент убийства, скачет молодым зайцем и матерится (вполне членораздельно - значит челюсть цела), а через несколько дней - ой, бедося! - «Он первым нанёс мне удар и сломал челюсть!»

Так выглядел Зайцев после истязаний «защитника детей».

Без лоха жизнь плоха, понимаю...

Но пусть с «мнимого больного» теперь спрашивает смотрящий. Тем паче – не первая ходка. С законом у Санкина уже были проблемы (снова см. «Педофилическая поэма…»)

Теперь ответ всем критикам человека, вынесшего приговор. Судья Хаматшина Гузель Аслямовна - честнейший работник и пользуется репутацией грамотной и справедливой женщины. Это мне не в суде сказали, а доложили адвокаты, чьих подзащитных она судила (и осудила!) по аналогичному делу.

Было так: трое пили дома у четвёртого, про хозяина сказали, что он спит с собственной матерью, хозяин отпирался, но среди гостей был уголовник, который знал как надо разбираться с такими.

Забили хозяина кочергой в задний проход, на глазах у женщин и детей, бывших в доме! Получили от Хаматшиной на полную катушку.

Почему это дело похоже на дело Санкина - объясню, раз защитники «героя-убийцы» демонстративно не хотят ознакомиться с полным разоблачительным материалом «Комсомольской правды» (если передумают, то вот ссылка на текст «Педофилическая поэма…»).

Фото из уголовного дела 2016 года: Санкин тогда попался на краже. Но отделался лишь штрафом.

Потому что ваш Санкин убивал человека четыре часа штакетником от забора, забил до состояния мычащего рефлекторно извивающегося на снегу червяка. Есть видео - ознакомьтесь.

Потому что пьяный садист, словно фашист, держал неудачливого пьяного извращенца в сугробе в сланцах, домашних штанах, майке и ветровке, тот вставал - этот снова валил, так до обморожения.

Но даже это ещё не все! Приготовьтесь! Судья дала садисту восемь лет, потому что ПРИСЯЖНЫЕ вынесли вердикт «виновен»: Санкин решил присесть на уши присяжным, понимал, что с нормальным судом у него нет шансов, и не угадал!

То есть, в чем-то угадал! СК просил впаять прямое «убийство», а «добренькие» заседатели заменили статью на «тяжкие телесные, повлёкшие смерть» плюс убрали «разбой»: дети заявили, что Санкин не только избил фрика, но ещё и вытащил из его кармана 1500 рублей, поделился с малолетками!

Пострадавшие дети.

Во всем этом, повторяю, меня поражает лишь одно: это все написано. Видео опубликовано, очевидцы выступили по телевизору. Первое уголовное дело я достала, Санкин там тоже врет. ППС допрошены, дети – далеко не ангелы - тоже рассказали, гыгыкая, как было на самом деле.

Господа защитники «героя-защитника-от-педофилов», почему вы все это не учитываете? Почему оправдываете самосуд? Что, государство больше не может сажать педофилов, так мы их того - своими силами?

Вы разъясните. Уточните там.

А то знаете советский анекдот про взрыв бытового антисемитизма в очереди?

«Товарищ офицер посмотрел на часы, я и подумал: время пришло».

Волнуюсь.

Смутные ощущения, что такими темпами скоро убивать будут не только педофилов. Но самое страшное, что у таких убийц снова найдутся свои защитники…

Уголовное дело 2016 года.

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