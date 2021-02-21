У Алисы Мон не прижилась силиконовая грудь

Певица Алиса Мон. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда 90-х Алиса Мон призналась, что дважды ложилась под нож хирурга. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ 56-летняя певица рассказала о своих пластических операциях. Одна из них закончилась плачевно, и исполнительнице хита «Подорожник» пришлось снова лечь в клинику, чтобы переделать неудачную пластику.

В первый раз Алиса сделала возрастную подтяжку век - нижнюю блефаропластику. А в 2017 году ей предложили поучаствовать в телешоу о пластической хирургии. Артистку соблазнила возможность бесплатно омолодиться и скорректировать грудь. Форма бюста перестала ее устраивать после родов, и артистка давно подумывала увеличить свои прелести.

- Мне позвонили и спросили: не хотели бы вы поучаствовать в программе которая вам сделает то, то и то. Я позвонила своим подругам, которые мне сказали: «Пять минут позора и ты красавица». Сделали мне грудь, сделали фейслифтинг - подтянули низ лица, шею, еще сделали верхнюю блефаропластику, потому что нижняя уже была, - рассказала артистка Лере Кудрявцевой.

Певица приняла участие в телевизионном проекте о пластике. Ей скорректировали грудь и сделали подтяжку верхних век. Фото: кадр видео.

Однако коррекция груди прошла неудачно. Алиса сразу же пожалела о своем решении, поскольку после операции у нее сильно болели грудь и спина. К тому же силиконовые импланты не прижились, и в итоге одна грудь у нее оказалась выше другой. Певица испытывала постоянный дискомфорт, ей казалось, что ее грудь – это инородный элемент.

- Я потом пожалела, не думала, что это будет так больно. У меня спина — больное место и надо было спать на спине. Спина болела больше чем грудь. Грудь тоже болела очень и ныла. Я ее теперь чувствую не так как раньше, верней, я ее раньше не чувствовала, а теперь постоянно ощущаю. У меня получилось еще так, что она не прижилась. Через месяц мне делали повторную операцию по груди, потому что одна из них не прирослась, не прикрепилась к мышце. Она находилась на другом уровне, - призналась Алиса Мон.

Певице сделали повторную операцию, после которой грудь, наконец, встала так, как надо – на одном уровне. Теперь Алиса чувствует себя хорошо. По ее словам, она увеличила бюст с размера «минус ноль» до третьего.

Артистка призналась, что после операции мучилась от боли. Фото: кадр видео.

То, что грудь после пластической операции оказывается на разном уровне или становится неодинакового размера - далеко не редкость. Так, у телеведущей Маши Малиновской после коррекции бюста одна грудь оказалась больше другой.

- Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию, — сокрушалась Маша.

Телеведущая рассказывала о своей тяжбе с эскулапом в Инстаграме, так что свидетелем ее несчастий стала вся страна. Когда Маша обнаружила, что одна ее грудь стала на размер меньше другой, с ней случилась истерика.

- Это чудовищно. Я плакала два дня. Я засыпала в слезах, мне кажется, что я даже во сне плакала, - признавалась она.

Сегодня Алиса довольна своей внешностью. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Малиновская жалеет, что в молодости безудержно делала пластику. Теперь Маша призывает девушек осознанно относиться к своей внешности и делать пластику, только если это действительно необходимо.

- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!, - написала как-то телеведущая в Инстаграме.