Отмучились. Сборная России завершила ЧМ-2021 по биатлону с единственной «бронзой»

Россияне Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в мужской эстафете 4х7,5 км Фото: REUTERS

Закончился один из самых позорных чемпионатов мира в истории сборной России. На счету нашей команды одна «бронза» в мужской эстафете. Все остальные результаты – катастрофа. А зимняя Олимпиада-2022 стартует меньше, чем через год.

У Норвегии – 7 золотых медалей, а всего 14 наград. У Франции – два «золота». Есть золотые награды у Швеции, Австрии и даже Чехии. А у России только одна одинокая «бронза» у мужчин, и абсолютно круглый ноль у женщин. В итоге – 7-9 место в общекомандном зачете, и скорее по дополнительным показателям 9-е, ниже Белоруссии и наравне с Украиной. Почти во всех гонках, где стреляли неплохо, проигрывали ходом. Но и со стрельбой тоже было все очень и очень плохо. Как с такими результатами через год лететь в Пекин-2022?

Александр Логинов во время индивидуальных соревнований на 20 км Фото: REUTERS

Главная звезда сборной России Александр Логинов в лучшей своей гонке с масс-стартом занял 9-е место. В остальных – 26-е, 16-е, 31-е места. Как это назвать, кроме как катастрофой? У остальных результаты не сильно лучше. Прилично в сборной России выступил только Саид Каримулла (Карим) Халили. Вдумайтесь, лучшим в российской сборной по биатлону, всегда нашему виду спорта, был запасной спортсмен, наполовину афганец!

А ведь могло же быть лучше. Кто будет спорить, что Логинов – один из лучших сейчас биатлонистов мира? И девушки наши тоже могли бы выступить лучше, случались же у них на этапах кубка мира приличные результаты. Но провал пришелся прямо на чемпионат мира, прямо на самые главные гонки сезона. Прямо как нарочно.

Светлана Миронова во время женской эстафеты 4х6 км Фото: REUTERS

У болельщиков даже появилась конспирологическая версия, как такое могло произойти. Зная, что в любой момент российских спортсменов с помощью допинговых подозрений могут запросто устранить, решили не высовываться перед Олимпиадой. Вы помните, что случилось с Логиновым на прошлогоднем чемпионате мира после того, как он выиграл «золото»? Как в его номер вламывалась итальянская полиция, и забирал компьютер и телефоны? Так может решили на этот раз не показывать, что мы способны на большее, чтобы не нарываться на очередные санкции и провокации?

Но это слишком лестная для нас версия, чтобы быть правдивой. Потому что в сборной России все очень нездорово. В ней скандалы. Биатлонистки жалуются, что их загнали жить в горы, и за месяц жизни на высоте 1300 метров они растеряли остатки спортивной формы. Ходят слухи, что не было денег на оплату нужных отелей. Главный тренер сборной России Польховский попадает в госпиталь, и пропускает четыре гонки чемпионата мира из 12-ти из-за проблем со здоровьем… И это только верхушка айсберга. Что там у них творится внутри, возможно, лучше и не знать.

Россиянка Ирина Казакевич и латвийка Байба Бендика во время женского масс-старта на 12,5 км Фото: REUTERS

Сейчас пойдет разоры полетов. Сейчас руководство СБР будет решать, как готовится к Играм в Пекине. Наверняка начнется битва за посты в тренерском штабе. Пойдет выбивание бюджетов, бесконечные дискуссии, как и с кем должны готовится российские биатлонисты, вся эта подковерная борьба, которой российский биатлон живет все последние годы.

И все это за год до Олимпиады-2022, которая грозит стать для российского спорта очередным позором.

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