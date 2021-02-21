В Киеве опять позвали НАТО полетать над Крымом

Самолеты НАТО с районе Черного моря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Просто ужас, до чего непонятливые эти НАТОвцы! Менее 2-х недель тому назад Владислав Криклий, есть на Украине такой глава Министерства инфраструктуры страны, пригласил авиацию стран НАТО использовать воздушное пространство в зоне ответственности Симферопольского района полетной информации ((РПИ) для осуществления пролетов военно-транспортной, боевой и иной авиации стран – членов НАТО.

- Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное, - заявил тогда Криклий.

Летайте, мол, дорогие друзья, над Крымом, сколько вашей душе угодно, предложила Украина. Россия в ответ вежливо промолчала, лишь эксперты мягко так намекнули, что в Крыму теперь уже не один дивизион С-400, как было раньше, а уже два дивизиона. Плюс ПВО флота, плюс «Бастион», да и своя военная авиация имеется. В том числе, перехватчики и истребители. И что фактически руководство воздушным движением осуществляет Россия и ее уполномоченные органы. Желающие могут подать заявки на пролет, но не в Киев и не в Херсон, где расположены многие украинские псевдокрымские органы власти.

НАТОвцы деликатно промолчали, и в это воскресенье бразды гостеприимства в свои руки взял в руки бывший постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин, достойный того, чтобы его имя и фамилия остались на скрижалях истории рядом с мининдел Украины Климкиным и Кулебой, Арсением Яценюком, экс-главой Мининфраструктуры Омеляном с вечно выскакивающим гиперлупом, а также Зоряном и Шкиряком. Не говоря уже о Кличко.

- Мы не приглашаем НАТОвцев летать над Крымом. Мы говорим: уважаемые НАТОвцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем, - расшифровал он приглашение Криклия, по всей видимости, желая оправдать то обстоятельство, что за почти две недели ни один самолет НАТО в воздушное пространство Симферопольской зоны так и не вошел.

Нет, оно понятно, что украинцам надо чем-то отдариться после беспрецедентного усиления украинского флота. Американцы незадолго до того выгрузили на украинский берег аж целых 84 надувных резиновых лодки. Правда, судя по фотографиям, без моторов и весел. Но весла одариваемые смогут сами себе выстругать, когда придет пора атаковать Черноморский флот России в Крыму. В общем, столько лодок, хоть и надувных, что впору еще пару-тройку в ВМСУ заводить. Тут надо, конечно, отдариваться.

А чем отдариваться, когда ничего нет? Лучший вариант, если брать украинскую логику, чем-то чужим. Тем, что принадлежит не тебе, а, например, соседу.

Вот только с НАТО такие маневры вряд ли пройдут. НАТОвцы готовы беспощадно воевать с Россией, но только до последнего украинца. А в Киеве почему-то до сих пор думают, что все обстоит чуть ли не наоборот. И зазывают, зазывают, зазывают.

Скоро, наверное, позовут убирать урожай подсолнухов в Воронеж или арбузов на Кубань.

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