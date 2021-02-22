«Алгебра – это расизм»: в США традиционный курс математики сочли неполиткорректным

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Американские власти в желании угодить части населения доходят до абсурда: в штате Орегон в расизме обвинили… математику.

По мнению чиновников штата, алгебра пропагандирует идеи превосходства белой расы. Чтобы исправить «опасный перекос» в образовании, педагогов обязуют посещать курсы так называемой этноматематики.

К сожалению, досконально разобраться в новой дисциплине пока не удалось, да и понять, как формулы и числа продвигают идеи расизма – тоже. Тем не менее, известно, что обвинения в адрес традиционного школьного курса связаны с тем, что он нацелен на поиск правильного решения.

Возможно, в этноматематике все будет по-другому, и результат сложения двух чисел будет напрямую зависеть от цвета кожи, возраста и вероисповедания ученика. Правда, как пользоваться такими результатами, и для чего они вообще нужны – понять тоже сложно.

Отвечая на вопросы журналистов Fox News, ситуацию прокомментировал старший редактор Post Millenial Либби Эммонс:

– Если есть правильные и неправильные ответы – это уже расизм.

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