Зимний фестиваль искусств в Сочи: Шпагаты, британский кот Федя и Инстаграм Дениса Родькина

Фото: Алексей Молчановский, пресс-служба РКА.

В прошлый раз я обещал рассказать про балет и с удовольствием рассказываю. Как известно, из всех видов искусств сочинцы больше всего любят Аллегрову и балет. Про Аллегрову я понял на одном из фестивалей. Однажды опаздывал на концерт китайской оперы, а рядом женщина бежит. «Я, - говорит, - на концерт опаздываю». Ого, - думаю я. - Культурная.

Спрашиваю уважительно: «На китайскую оперу?»

Женщина аж остановилась опешив. «Вы шо, - говорит. - Какую оперу. На Аллегрову я.»

Причем слово Аллегрова так по-южному с фрикативным "г" произнесла.

Но балет вполне может с Аллегровой соперничать. Народу видимо-невидимо, и, что интересно, все дамы в зрительном ряду - с цветами. Не каждый концерт такое происходит.

Фото: Алексей Молчановский, пресс-служба РКА.

Специально для сочинцев представили эксклюзив: вечер памяти Галины Улановой и показали фрагменты из репертуара великой балерины. В частности, специально восстановленное «Адажио с четырьмя кавалерами» из балета «Красный мак» Глиера и хореографическую миниатюру «Голубь мира» Роберта Шумана. Несмотря на то, что в «Красном маке» танцевало аж четыре кавалера в красном трико, больше всего хлопали «миниатюре», где был всего один кавалер, но зато какой: сам премьер Большого Денис Родькин.

Родькин был без трико и в легкой тунике на голое тело. В конце миниатюры караван дам с цветами потянулся к сцене. Женщины махали букетами, и подпрыгивали с баллоном, зависая над головами товарок, лишь бы только Родькин увидел и взял букетик.

Но Денис ни у кого не взял, дамам пришлось идти восвояси и ждать финального поклона.

Да и вообще, на что они надеялись, премьер женат, причем на родственнице Матильды Кшешинской.

Помимо Родькина выступали танцоры из Финляндии, Америки, Испании и Академии Вагановой… Впрочем, поскольку я ничего не понимаю в балете, то ничего умного сказать не могу, кроме того, что утром всех танцоров и танцовщиц видел на завтраке в отеле. И они, как обычные люди, стояли в очереди и даже ели.

А еще я подписался на Инстаграм Родькина, где он показывает шпагаты, британского кота Федю и разное загляденье для поднятия настроения.

Главное, чтобы Грета Тунберг и ее сторонники не подписалась. А то, неровен час, начнут пикетирования возле Большого: «Хватит убивать зайцев ради лапок».

Но то ли еще будет. На завтра обещали выступление уникального человека. Будет культурист, джазмен и на дуде игрец Вадим Эйленкриг. И у него на теле пять татуировок, правда, увидеть их нет никакой возможности. Холодно в Сочи. Не март месяц.

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