Cайт Минобороны презентует раздел "Антология 23 февраля"

Продолжается публикация документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ

Минобороны России в преддверии Дня защитника Отечества запустило историко-познавательный раздел "Антология 23 февраля" о героях военных лет, о которых рассказывала газета "Красная звезда" в номерах за 23 февраля 1942-1945 гг. Газетные публикации дополнены архивными наградными документами, боевыми сводками, журналами боевых действий из фондов Центрального архива Минобороны России.

Любителям отечественной военной истории будет интересно узнать о героическом бое батареи 76-миллиметровых орудий под командованием лейтенанта Сергея Оганова. Героические события последнего боя батареи произошли 18 ноября 1941 года в Ростовской области, когда наши войска сдерживали танковые клинья немецко-фашистских захватчиков. В наградном листке лейтенанта Оганова значится, что батарея, удерживая фланг обороняющейся части, отбила три танковые атаки противника. При этом все 24 артиллериста-огановца погибли у своих орудий, но не допустили прорыва танков. Одним приказом Наркома обороны СССР от 22 февраля 1943 года лейтенанту Оганову, а также комиссару батареи младшему политруку Сергею Вавилову и комсоргу батареи старшему сержанту Федору Балесте были присвоены звания Героя Советского Союза посмертно. В представленных в разделе наградных материалах на героев-артиллеристов описывается один и тот же бой 18 ноября 1941 года…

Опубликованные исторические документы также рассказывают о боевых действиях частей, соединений и фронтов в те дни, и в тех местах, о который упоминалось на страницах "Красной звезды".

Так, 23 февраля 1944 года в заметке "Комедия в ставке Гитлера" развенчиваются сообщения немецко-фашистской пропаганды, тщетно пытавшейся скрыть "второй Сталинград" - окружение, разгром и пленение крупной группировки в районе Корсунь-Шевченковский. Здесь же говорится и о больших потерях разгромленных 10 фашистских дивизий и о взятых Красной Арией трофеях. Приведенные в разделе архивные документы наглядно показывают положение дел и завершение ее методичного разгрома войсками 2-го Украинского фронта 16, 17 и 18 февраля 1944 года.

В новом разделе сайта также собраны наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни. В их числе, например, – прославленный снайпер Василий Зайцев, о котором сообщалось 23 февраля 1943 года. В наградном листе на офицера сказано о более двух сотен уничтоженных им вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде.

Российское военное ведомство продолжает серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Министерства обороны России.

- Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, - подчеркнули в военном ведомстве.