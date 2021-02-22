«Птичек жалко…»: могут ли защитники природы помешать строительству «Северного потока-2»

Перелетные птицы должны на лету падать в обморок, увидев на дне Балтики русские трубы? Фото: EAST NEWS

Защитники окружающей среды – это последний довод лоббистов, которых используют в пользу тех или иных компаний в конкурентной борьбе в современном мире. Немецкие экологические организации выступили против строительства трубопровода «Северный поток–2», аргументируя свою позицию тем, что маршрут газопровода проходит по территории заповедника для редких видов птиц. Для большей части населения Европы это стало известно после сообщения о том, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, подала заявление с просьбой о немедленном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в водах Германии. Разрешение было дано и раньше, но его как раз и опротестовали немецкие экологи под вышеназванными предлогами.

Немецкий регулятор, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии уже рассматривало претензии экологов, но тогда эксперты пришли к выводу, что в этом районе и так существует достаточно развитое судоходство, а кроме того, маршрут газопровода лишь частично проходит по краю заповедной зоны «для определенных видов перелетных птиц».

Ой, вот тут что-то пахнуло прямо украинскими экологами, не находите? Ну как же! Разве можно забыть их дружный стон по поводу того, что «злой Путин» при строительстве Крымского (Керченского) моста разрушил «домики крабиков», и бедные обитатели дна в Керченском проливе остались «бездомными». Правда, с их популяцией ничего страшного не так и не случилось, но какой стоял тогда вой!

При этом, тогда у «защитников природы» было хоть какое-то обоснование для тревог. Сваи моста забивались в дно пролива, крабы тоже жили на дне. Хотя бы среда обитания одна и та же. Но сейчас все уже откровенно притянуто за уши. Трубы кладут по дну Балтийского моря, а маршруты перелетных птиц, как известно, проходят не под толщей морской воды, а по воздуху. Или же перелетные птицы должны на лету падать в обморок, увидев на дне Балтики русские трубы? К тому же, время прокладки газопроводы выбрано такое, что никто никуда в эти месяцы не летит.

Реально, похоже, что у противников «СП-2» не осталось уже никаких аргументов или инструментов для остановки проекта, во что было вложено немало усилий, денег и иных ресурсов. И «экологи» оказались их последней надеждой. Поэтому карта «птичек жалко» стала разыгрываться последним оставшимся «козырем». Впрочем, шансов у этой карты примерно столько же, сколько в свое время было у «карты крабиков».

Рекордное потребление газа в Европе в эти холодные февральские дни, замерзающие штаты в США и провал энергетической системы Америки, когда миллионы жителей страны озабочены элементарным выживанием, разом перечеркивают не только аргументы апологетов «потепления», но и активистов-экологов и сторонников исключительно «зеленой энергетики». Люди все больше понимают, что, если их позиция одержит верх окончательно, то замерзнуть в итоге смогут не только лишь птички.