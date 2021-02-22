Поплатились за пророссийские взгляды? Немецкая полиция отобрала троих детей у русской семьи

Берлинская полиция под крики и слезы изъяла из семьи Зайберт трех малолетних детей Фото: Личный архив героя публикации

Эта история произошла 8 февраля 2021 года, 17:30 по местному времени. Берлинская полиция врывается в квартиру русских немцев — Евгения и Юлии Зайберт. Крики и слезы, когда офицеры «проводят изъятие» их малолетних детей: Николауса, Василисы и Анны. Позже глава семейства выложит в Сеть фотографии своего избитого лица: по его словам, пытался защитить сына и дочерей, но тщетно.

Глава семейства вступил в драку, чтобы защитить сына и дочерей Фото: Личный архив героя публикации

Сама Юлия Зайберт — женщина трудной судьбы. Ее предков, русских немцев, депортировали в Киргизию. Потом, в девяностые, когда в Средней Азии началась разруха, пришлось переезжать в Россию. Здесь она нашла мужа. В 2014 году молодая семья вернулась на историческую родину Юлии — в Германию.

Жили они здесь неплохо, в трехкомнатной квартире в Восточном Берлине (откуда сейчас и изъяли детей). Юлия работала медсестрой в клинике «Шарите». Той самой, где в прошлом сентябре лечился один небезызвестный пациент — Алексей Навальный. В своем загадочном недомогании тот обвинил Кремль, в Германии началась очередная антимосковская истерия.

Свидетельство о рождении одной из изъятых дочерей Фото: Личный архив героя публикации

Однако Юлия в публичных беседах не скрывала своих пророссийских взглядов, за что, по собственному мнению, и поплатилась.

— Наш сосед снизу, русофоб, написал донос, что мы якобы плохо обращаемся с детьми, — утверждает женщина. — На самом деле дети просто громко топали во время игр, и ему это не нравилось.

Не все журналисты излагают именно такую версию событий. Например, СМИ из Новосибирска (там Юлия жила до переезда в ФРГ) со ссылкой на немецкие источники сообщают: ее муж Евгений якобы испытывает проблемы со спиртным, о чем бдительные соседи донесли, в смысле, сигнализировали, в соответствующую структуру — Югенд-амт. Так в Германии называется Управление по делам молодежи. Оно отправило специалистов для проверки условий жизни семьи — но Зайберты не пускали их, не спешили наблюдаться у назначенных государством психологов, а Юлия отказалась пройти тест на наркотики, предложенный Югенд-амтом.

Некоторые из этих фактов подшиты к делу — одно время Юлия выписала мужа из собственной квартиры за якобы «алкоголизм». Но, по словам россиянки, это произошло после длительного психологического давления на нее со стороны Югенд-амта, которому очень хотелось сначала выявить, а потом героически спасти «неблагополучную семью».

Как бы то ни было, власти в конце концов прислали в их квартиру полицию. И утверждают: Евгений будто бы первым напал на офицеров, и те, нанося ему удары, лишь оборонялись. Ведется проверка. Если данное обвинение в адрес мужчины подтвердится — по законам ФРГ ему может грозить реальный тюремный срок.

Но даже не это самое печальное. Сейчас дети в детдоме, а суд, где рассматривается дело семьи Зайберт, явно ангажирован.

Почувствовав неправомерное давление, Зайберты начали собирать документы, чтобы вернуться в Россию. Но опоздали Фото: Личный архив героя публикации

— После того, как Зайберты заявили пришедшим полицейским, что готовятся вместе с детьми уехать в Россию, те пришли в бешенство и избили Евгения, — рассказал «КП» международный правозащитник, помогающий семье россиян, Гарри Мурей.

Он дал «Комсомолке» ознакомиться с официальным ответом наших чиновников по «казусу Зайбертов»:

«Считали бы для вас целесообразным воспользоваться услугами [немецких] юристов, специализирующихся на такого рода делах», — говорится в этом ответе. Отбрили — зато по-доброму.

Впрочем, такую черствость проявляют далеко не все. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой направил в адрес российского посольства в Берлине депутатской запрос с требованием помочь семье.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой направил в адрес российского посольства в Берлине депутатской запрос Фото: Личный архив героя публикации

Но, по словам экспертов, сдвинуть бюрократическую гору будет сложно. Хоть Юлия и Евгений сохраняют российское гражданство, вести дело будут по немецким законам. А там изъять детей из семьи (если, например, родители не хотят отпускать их на уроки секс-просвета в школу), — в порядке вещей.

— Исходя из моего знания германских реалий, если Москва не вмешается, боюсь, семью Зайберт ожидают дальнейшие репрессии со стороны властей ФРГ, — подводит итог Гарри Мурей.

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