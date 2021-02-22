Навальный-миссионер, кандидаты в лубянские доминанты, алгоритмы таксомоторов, "хаусова клоба верный сын до гроба"

Алексей Навальный во время суда 20 февраля. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

В субботу состоялся финальный бенефис А. А. Навального. Сперва он произносил последнее слово по делу о замене ему условного срока за мошенничество на безусловный, затем – по делу о клевете на старца-ветерана И. С. Артеменко.

Первое последнее слово (если можно так выразиться) произвело на всех неизгладимое выпечатление. Если бы речь шла о горячих симпатизантах, это было бы не очень удивительно. Предстань этой публике А. А. Навальный совершенно в натуре и, приставив себе рога, возопил бы: "Поклоняйтеся, али меня не узнали?", реакция была бы тоже восторженная – "И дамы, и дети пузанчики бросают цветы и розанчики".

Но поразились и лица, нимало активисту не сочувствующие, и было от чего. Куда вдруг делись злобные и наглые речи? куда пропал дерзостный гопник? – публике предстал божественный человек, очи которого умом, тоской, благодушием светились, и речи были о том же. Правда, Спасова имени А. А. Навальный прямо не поминал, изъясняясь иносказательно, но умильность речей была самая выдающаяся.

Российский оппозиционер Алексей Навальный присутствует на слушании по рассмотрению апелляции на ранее принятое решение суда об изменении ему условного срока на реальный тюремный срок Фото: REUTERS

Не зная, к чему бы придраться, гонители отмечали, что в качестве авторитетов преображенный активист ссылался на: 1. Полумну Лавгуд -- героиню "Гарри Поттера", которую он называл философом; 2. Рика Санчеза – героя американских мультфильмов, также представленного в качестве философа. Из чего делались выводы о культурном багаже божественного человека.

Однако, гонители просто не поняли, что миссионерская проповедь имеет свою специфику. Миссионер, благовествующий среди племени мумбу-юмбу, использует – чтобы проповедь была понятна – образы из мифологии данного племени. См. также евангельскую проповедь среди викингов, когда Христос именовался конунгом, апостолы же – дружинниками. Очевидно, А. А. Навальный рассудил, что для его паствы образы из англосаксонской масс-культуры будут более доходчивы. А спасать ведь надо коснеющих во тьме невежества как дикарей из племени мумбу-юмбу, так и дикарей-тиктокеров.

Все было хорошо, пасомые возрастали в силе духа, когда бы пекельная злоба не перемогла умиление. Не прошло и трех часов, как во втором последнем слове мы опять увидели близкие и родные мотивы: "Чучундрик, который написал на меня заявление", "Наша власть от Путина до „Единой России“ превратилась в огромную свинью", "Я надеюсь, вы будете гореть в аду" etc.

Соловецкий камень на Лубянской площади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, еще апостол Петр отмечал: "Но с ними случается по верной пословице: "пес возвращается на свою блевотину", и: "вымытая свинья идет валяться в грязи" (2Пет 2:22).

Вообще же публика суетна, алчет новизны, и у нее есть иные отрады, кроме преобразившегося пациента. Граждан увлек вопрос, как нам обустроить Лубянку -- имеется в виду не учреждение, а площадь в центре Москвы, по мнению иных уже скоро тридцать лет, как оскопленная, после того, как в августе 1991 г. в революционном порыве с нее убрали архитектурную доминанту в виде Железного Феликса.

Сперва при обсуждении был составлен лонг-лист доминант, куда наряду с Феликсом входили Андропов, Иван III, Александр Невский, прежний (или обновленный) фонтан и даже генерал-от-кавалерии Бенкендорф. Затем одни доминанты доминировали над другими, и в шорт-листе осталось двое: Ф. Э. Дзержинский и А. Я. Невский. Теперь неравнодушные москвичи будут посредством электрического голосования в сети госуслуг решать, кто более достоин воплощать доминантный идеал –

"Я вижу государства статую:

Стоит мужчина, полный властности.

Под фиговым листком запрятан

Огромный орган безопасности".

На старинном арго московских таксистов памятник именовался "пугалом", интересно, появится ли снова этот жаргонизм применительно к А. Я. Невскому.

Хотя у таксистов есть более насущные проблемы. Буйство климатических стихий на несколько дней если не вовсе парализовало, то крайне затруднило уличное движение, в результате чего тарифы такси возросли троекратно. Что понятным образом огорчило граждан, но не поразило их сверхъестественной новизной, поскольку по причине разных бедствий такое случалось и прежде: теракт в а/п Домодедово, чубайсов блэкаут 2005 г. etc. тоже влияли на цену извоза в сторону сильного повышения.

Либералы рассуждали про невидимую руку рынка и отмечали, что в осажденном городе цена на хлеб тоже сильно возвышается в соответствии в законом спроса и предложения. Государственники называли такое соответствие мародерством – "Кому война, а кому и мать родна". Вечный спор.

Но в нашу цифровую эпоху лихоимство объясняется не прежним способом – "Он мне тут разводил метафизику про невидимую руку рынка", -- но отсылкой к продвинутой computer science – "Рост цен на поездки, который формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования". Против динамических алгоритмов не попрешь – крыть нечем.

Биткоин ставит рекорды. Фото: REUTERS

Вероятно, посредством динамических алгоритмов формируется и цена на взбесившийся биткойн, который растет как на дрожжах и уже достиг 53 000 ам. долл., причем цифровые аналитики уверяют, что это не предел. Хотя такое случалось и прежде без всяких алгоритмов. В 2021 г. биткойн растет по отношению к доллару, а век назад, в 1923 г. доллар так же неистово рос по отношению к немецкой марке. "Нынче жребий выпал Трое, завтра выпадет другим". Да и в XVII в. в Голландии, когда о динамических алгоритмах слыхом не слыхивали, нидерландские биткойны, т. е. тюльпанные луковицы столь же фантастически возрастали в цене. Человеческая природа неизменна.

Поэтому не стоит дивиться и неистовому энтузиазму по случаю клубхауса – компьтерного новшества, покорившего продвинутую публику, а еще больше публику, которая желает выглядеть продвинутой. Всего-то голосовой чат, изобретение еще времен очаковских и покоренья Крыма, но два простых ухищрения – чатиться можно только на ифоне, а на андроиде и тем более на виндоуз никак нельзя, а чтобы войти в клубхаус нужно приглашение – создают привлекательный эффект неслыханной элитарности. "Чай, в клобе? – В хаусе. У нас есть общество и тайные собранья".

В. В. Путин пока что не готов стать хаусова клоба верным сыном до гроба, хотя его усиленно туда замарьяживал сам Илон Маск, но справедливый россиянин С. М. Миронов более падок на новшества и уже устремился на тайные собранья – "Без серпа и молота не покажешься в свете".