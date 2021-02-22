"Успела поговорить перед смертью": в семье молодой жены Игоря Николаева произошло горе

Поклонники выражают Юлии Проскуряковой соболезнования. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Молодая жена Игоря Николаева поделилась трагичным известием. В семье Юлии Проскуряковой случилось горе. В Екатеринбурге от коронавируса умерла ее бабушка.

"Сегодня утром умерла моя любимая баба Шура... Ей было 86 лет... Бабушка меня очень любила, всю жизнь проработала в санэпидемстанции, ветеран труда и дитя войны...", - поделилась в блоге Юлия Проскурякова.

Молодая жена Игоря Николаева плачет. "Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я ее люблю... Бабушка была очень хорошим и добрым человеком, очень светлым... Все лучшее, что было у меня в детстве, связанно именно с ней...", - сокрушается 38-летняя певица.

Пока она не в силах смириться с утратой. "Головой понимаю, что 86 лет, что были проблемы с сердцем и еще ковид. И все равно... Никак не могу принять, что ее больше нет. Это все-таки очень очень больно - терять близких. Жутко это писать, но покойся с миром, моя любимая...", - написала артистка.

Поклонники выражают Проскуряковой соболезнования. Они оставляют трогательные сообщения и слова поддержки своему кумиру в столь скорбный час.

Напомним, Юлия уехала из родного города в Москву больше десяти лет назад, но она часто приезжает в гости к родне. В Екатеринбурге живут ее родители и сестра Ольге. Девушка вышла замуж и родила дочь Злату. Проскурякова души не чает в племяннице и очень трепетно относится ко всем своим родственникам.