Актер Борис Невзоров стал отцом в 70 лет и назвал дочь в честь убитой жены

Борис Невзоров официально был женат три раза Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Борис Невзоров в 70 лет снова стал папой. Возлюбленная звезды сериалов "Каменская" и "Дальнобойщики" Елена Хрипунова родила артисту дочку. Для 45-летней женщины малышка стала первенцем, а для Бориса Григорьевича - третьим ребенком. Малютку назвали в честь убитой жены Невзорова.

Давняя подруга Бориса Невзорова рассказала о радостном событии в его семье. По словам легендарного диктора Татьяны Судец, не так давно актер стал отцом. "8 декабря 2020 года Борина супруга Елена родила дочь, а 18 января 2021 года Невзорову исполнился 71 год. Конечно, немного поздно он снова стал отцом. Но над нами Всевышний. И только он определяет, кому, когда и что суждено", - цитирует Татьяну Александровну "Экспресс газета".

По ее словам, для актера рождение дочки - новая страница. "Есть стимул прожить как можно дольше. Боре и Лене хорошо вместе. Жизнь коротка, и надо уметь радоваться каждому мгновению", - говорит Судец.

Она отметила, что вопреки всем предрассудкам Борис Григорьевич назвал новорожденную дочурку в честь погибшей супруги. "Уверена, вторая Настя Невзорова будет счастливой, любимой. А первая была святой женщиной, которую настигла такая ужасная смерть...", - отметила диктор.

Напомним, Борис Невзоров официально был женат три раза. В первом браке у него родился сын, во втором - дочь. С Еленой Хрипуновой актер познакомился в Малом театре, женщина работает там бухгалтером.

Борис Георгиевич пережил ужасную потерю. Его вторую жену Анастасию Иванову, с которой он познакомился во время съемок в фильме "Не могу сказать «прощай»", жестоко убили 3 июня 1993 года. Актер остался вдовцом с маленькой дочкой на руках. Артист до сих пор не может забыть страшную трагедию. "Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", - делился драмой актер.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Следователи вычислили, что Анастасию убили ради видеомагнитофона и золотых украшений. "Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера", - откровенничал Борис Георгиевич.

Чтобы справиться с горем, Невзоров уходил подальше от людей и в прямом смысле слова выл на луну от горя. Невзоров также признался, что в настоящее время убийца и вся его семья мертвы. Душегуба прикончил 14-летний сын сожительницы. "Господь всех наказал!", - резюмировал он.