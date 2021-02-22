Зарплатный парадокс: почему заработки бюджетников на бумаге растут быстро, а на деле - медленно

По отчетам зарплата растет, а в кошельках у работников - тает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что-то странное творится с зарплатами. На днях Росстат опубликовал официальные данные — оказывается, и получка у нас растет, и покупательная способность! Да только экономист Никита Кричевский разнес эти цифры в клочья, показав, что все это сплошная фикция. И читатели в своих откликах поддержали эксперта. Кто 5 лет без повышения, а кто и все 10. Да и зарплаты называют в два раза меньшие, чем в отчетах у статистиков.

Зарплатные нескладушки творятся и у бюджетников — а ведь их довольствие президент взял на контроль еще в 2012 году. Но оказалось, что те майские указы не привели к ожидаемому росту. Во всяком случае, не у всех. Беседа президента со старшим научным сотрудником Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасией Проскуриной высветила давнюю проблему: путем нехитрых манипуляций можно сделать так, что по отчетам зарплата растет, а в карманах у людей — тает.

ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА, А ДЕНЕГ НЕ ПРИБАВИЛОСЬ

Напомним, майские указы предусматривали повышение зарплат учителям, медикам, научным работникам до уровня от 100% до 200% от средней зарплаты по региону. Однако многие бюджетники не увидели ожидаемой прибавки.

- Строго говоря, тут как бы и нет нарушения. - пояснил kp.ru председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. - Дело в том, что в документах, которые принимало правительства в развитие майских указов, не конкретизировалось, что речь идет о каждом работнике. Поэтому если какой-то конкретный медик обращался в контролирующие органы с жалобой, что ему не повысили, то ему с чистой совестью отвечали, что персонально ему и не должны были повысить. Что повышают в среднем, а не каждому в отдельности.

Разберемся, как это делается. Самый надежный способ - дробление ставок. Вот, например, работал преподаватель или научный сотрудник за 20 тысяч рублей в месяц, а ему говорят: «Загрузка у вас не очень интенсивная. Пишите заявление о переводе на полставки». При этом у человека сохраняется и круг обязанностей, и прежняя зарплата — те же 20 тыс. Только теперь они уже считаются половинкой, а полная ставка какая? Правильно, 40 тысяч. Она теперь и фигурирует во всех отчетах. Вот вам и двукратный рост зарплаты одним росчерком пера. При этом в карманах не прибавилось.

- И здесь тоже как бы нет никаких нарушений, - говорит профсоюзный лидер. - Нигде же не написано, что так делать нельзя. Более того, такая оптимизация изначально была заложена в документах правительства — чтобы обеспечить справедливую оплату в зависимости от нагрузки. Но нельзя поручиться, что везде к этому подходили объективно.

Конечно, можно было пойти другим путем — не дробить ставки, а просто их сократить. Работу уволенных раскидать на оставшихся, ну и зарплаты им повысить. Но это привело бы к росту безработицы — тоже не вариант.

В результате дробление ставок стало орудием массового повышения зарплат.

ХОЧЕШЬ ПРИБАВКУ - СГОРИ НА РАБОТЕ

Еще один прием - запредельное повышение нагрузки.

- В здравоохранении и образовании широко практикуется совмещение должностей и расширение зон обслуживания, - продолжает Андрей Коновал. - Например, участковый терапевт может вести прием больных не только со своего участка, но и с участка отсутствующего коллеги. При норме 1700 человек на участке по факту на участкового терапевта может приходиться до 8 тысяч человек. Еще резерв для подработки - можно 5-10 раз в месяц отдежурить ночную смену в больнице. Вот в интернете была опубликована платежка врача-хирурга из города Клинцы Брянской области - 30240 рублей. С дополнительной территорией и ночными дежурствами можно вытянуть до 50 тысяч. Но это нельзя назвать повышением зарплаты - это просто усиление эксплуатации, работа на износ. Это как если бы рабочий работал не 8 и даже не 12, а 16 часов за смену. Но основная масса медработников даже при переработках не получала таких зарплат, какие должны были выходить по майским указам.

КУДА ПРОПАЛИ САНИТАРКИ

- Майские указы привели фактически к геноциду младшего медицинского персонала, - пригвоздил чиновников профсоюзный лидер. - По данным Росстата, в 2012 году численность младшего медперсонала насчитывала 700 тысяч человек, а сейчас - примерно 150 тысяч. Младших медсестер и санитарок стали массово переводить в уборщицы при сохранении прежнего круга обязанностей. Это делалось для того, чтобы не платить им 100% от среднего по региону, что требовалось в майских указах.

Кто не согласен — увольнялись. В итоге санитарок стало не хватать, их обязанности пришлось выполнять медсестрам.

БРЮКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ...

В разборе полетов по поводу непонятной системы повышения зарплат бюджетникам Владимир Путин попросил чиновников объяснить народу, как все-таки это повышение высчитывают. «Средняя заработная плата по региону, средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы - 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Надо объяснить, что это такое...»

Оказывается, ничего сложного.

- Изначально в качестве ориентира, от которого надо было брать 200%, принималась средняя зарплата работников организаций по региону, это стандартный статистический показатель, - растолковал Андрей Коновал. - Но потом стало ясно, что не у всех получается выйти на обозначенные показатели. Нашли выход, как его снизить. Была принята поправка в методику расчета средних зарплат. К работникам организаций добавили еще индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера. И назвали этот новый обобщенный показатель средним доходом от трудовой деятельности. У ИП и договорников легальные заработки мизерные, поэтому и новый показатель оказался ниже, чем официальная средняя зарплата.

В результате, процитирую классику, брюки превращаются в элегантные шорты.

Возьмем для примера 2018 год. Средняя зарплата по стране - 43,4 тысячи рублей. В регионе с такой зарплатой научные работники должны получать в среднем 86,8 тысяч (потому что 200%). А средний доход от трудовой деятельности составлял 37,8 тысяч рублей. И если отталкиваться от него, то ученые должны получать уже не 86,8 тысяч, а 75,6 тысяч руб. Не бог весть что, конечно, но в среднем примерно десятку на каждом бюджетнике сэкономили.

КСТАТИ

Как навести порядок в оплате медработников

Рецепты от профсоюзного лидера

1. Ввести гарантированную минимальную зарплату

- Нужно вводить единую систему минимальных должностных окладов по всей стране, говорит Андрей Коновал. - Это гарантированная часть зарплаты, которая должна обеспечивать человеческое существование. Она должна составлять для врачей не менее 150% от средней зарплаты по стране, а для регионов с высокой зарплатой - не менее 150% от средней по региону. У фельдшеров и акушерок не менее 120%, у медсестер — не менее 100%, а у младшего медперсонала — не менее 70% от средней зарплаты. Это не в среднем, а персонально у каждого работника должен быть такой оклад.

2. Увеличить госфинансирование

- Всемирная организация здравоохранения рекомендует направлять на здравоохранение не менее 6% от ВВП страны, - говорит Коновал. - А у нас на 2020 год было только 3,8%, а в 2018 и того меньше — 3,2%.

3. Уменьшить доходы руководителей медицинских организаций

- Мы считаем, что нынешние восьмикратное соотношение зарплаты руководителя по отношению к средней зарплате сотрудника для медицины неприемлемо, - продолжает эксперт. - Надо сократить его в 2 раза — до четырехкратного. Слишком в тяжелом положении отрасль, и такой высокий разрыв неэтичен. К тому же данные о высоких доходах руководителей искажают общую картину зарплат в отрасли.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем бюджетникам высокая зарплата

Разбираемся, не вызовет ли рост доходов в госсекторе массовый уход кадров из частного бизнеса.

- А надо ли вообще повышать бюджетникам зарплату — может, лучше реальный сектор поддержать? На предприятиях рабочие тоже не жируют.

- Повышение зарплат в бюджетной сфере очень важно - она недооценена с точки зрения сложности труда, - говорит «КП» Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН . - Управленцы, медики, работники образования и науки - их деятельность относится к сложному труду. И если в этих сферах постоянно недоплачивать, то произойдет вымывание кадров, наиболее квалифицированные найдут себе применение в других сферах, из-за отсутствия перспектив не будет притока способной молодежи. И что будет тогда - в условиях повальной низкой квалификации в медицине, науке, образовании? Даже представить страшно. А то, что творится уже много лет с наведением порядка в бюджетных отраслях, это очковтирательство.

- Мы видим все эти хитрые маневры, как пытаются сделать вид, что деньги дали, когда на самом деле их не дали. Понятно, что это не от хорошей жизни. Не хватает денег. Вы знаете, где их взять?

- Зарплаты бюджетникам нужно повышать за счет государственных средств, это понятно. А источники пополнения бюджета — вот вам навскидку. Строгий контроль за крупным бизнесом. Недавно оштрафовали Норникель на 146 млрд рублей. Это крупная сумма. Для сравнения - рост НДФЛ с 13% до 15% для граждан, получающих доходы выше 5 млн рублей в год, даст в бюджет дополнительно от 60 млрд до 68,5 млрд рублей ежегодно. Так что нужно без нарушения закона и предвзятости, но принципиально подходить к бизнесу.

- Хорошо, повысим в бюджетной сфере. А что произойдет в бизнесе, собственники тоже повысят зарплаты? Но смогут ли - сейчас же экономика в кризисе. А если не смогут — все кинутся в бюджетники, тоже плохо...

- Кадры не утекут, все-таки это разные специальности. А если будет переток из платных поликлиник в бюджетные, то это не критично. Но вообще баланс зарплат между бюджетным и частным сектором — это очень важный вопрос. Мне нравится в этом отношении японский опыт. У них это делается так. Раз в году они составляют подробный перечень оплаты труда по отраслям в частном секторе. Органы статистики составляют по ведущим профессиям рейтинг оплаты труда. Сверяют его с зарплатой чиновников по этим и близким профессиям и если надо, повышают чиновникам зарплату, чтобы у них не было искушения уйти в бизнес. В результате получается сбалансированная система. А чиновники заинтересованы в том, чтобы бизнес по их направлению деятельности работал лучше, потому что их зарплаты зависят от результатов работы бизнеса.

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