Умерла Екатерина Градова: бывшая жена Андрея Миронова скончалась в 74 года

Известность к Екатерине Градовой пришла после роли радистки Кэт. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Актриса Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни в Москве. Бывшая жена Андрея Миронова известна на весь мир по роли радистки Кэт в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны".

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Заслуженная артистка известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя". Популярность, обрушившаяся на Екатерину в 1973 году, затмила даже ее звездного супруга Андрея Миронова, за которого она вышла замуж в 1971 году.

Миронов не хотел жену-актрису, он хотел жену-домохозяйку. Ради любимого Градова отказываясь от многих предложений в театре и кино, чтобы больше времени уделять семье. От брака с Андреем Александровичем, который продлился всего пять лет, в 1973 году родилась единственная дочь знаменитого артиста Мария Миронова. Она пошла по стопам звездных родителей, получила звание народной артистки.

Однако брак это не спасло. Они развелись в 1975 году. Уходя, Миронов сказал, что никто не займет его место рядом с Екатериной. Его слова оказались пророческими. Новые отношения с мужчиной у актрисы сложились через много лет.

После развода с Мироновым в 1979 году Екатерина снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя". Роль эффектной блондинки Светланы Петровны Волокушиной, подружки вора в законе Петра Ручечника, стала для нее последней.

Потом актриса долгое время тяжело болела, врачи были уверены, что она не выживет. Но вера в Бога и молитвы помогли ей исцелиться. "Был период, когда я сильно болела, года два практически не выходила из дома, вес дошел килограммов до 45. Однажды в больнице случайно услышала, как врач сказал моей близкой подруге: «Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит». Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила", - рассказывала она в одном из интервью.

Исцелившись, Градова окончила Свято-Тихоновский Богословский институт, занималась преподавательской деятельностью, много путешествовала по монастырям. Однажды в Оптиной Пустыни она познакомилась с физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым, который стал ее вторым мужем. Он был младше своей звездной супруги на девять лет. В начале 90-х они обвенчались. А через некоторое время в их семье появился приемный сын Алексей Суховерков. Супруги взяли ребенка из детского дома. Того самого детдома, в котором снимали сцену родов радистки Кэт в сериале "Семнадцать мгновений весны". В последние годы Екатерина Георгиевна жила на даче во Владимирской области.