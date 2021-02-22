В США число жертв коронавируса превысило количество погибших в трех войнах

США остаются антилидером по числу жертв коронавируса Фото: REUTERS

США остаются антилидером по числу жертв коронавируса. За год в стране умерли почти 500 тысяч человек. Это число превышает общее количество погибших американцев, участвовавших в трех войнах - Первой и Второй мировой и войне во Вьетнаме.

Президент США Джозеф Байден вместе с первой леди Джилл и вице-президент Камала Харрис с супругом планируют принять участие в церемонии и почтить минутой молчания в память о погибших от коронавируса. Глава государства и его администрация зажгут поминальные свечи.

За время эпидемии коронавирусом переболели более 28 млн человек. На втором месте располагается Индия (почти 11 млн переболевших), на третьем - Бразилия (более 10 млн человек). К концу февраля власти планируют привить почти 40 млн американцев - это около 11,5% населения страны. Завершение прививочной кампании ожидается в конце лета.

Тем временем, главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что американцам, скорее всего, придется носить медицинские маски еще и в 2022 году. Это требованием будет действовать даже в том случае, если страна вернется к нормальной жизни осенью этого года.

Энтони Научи допустил, что масочный режим могут отменить только после значительного снижения числа новых инфицированных и вакцинировании подавляющего большинства американцев.

Ранее Джо Байден призвал американцев носить защитные маски в течение первых 100 дней его президентского срока. В масках следует появляться в общественном транспорте и госучреждениях.