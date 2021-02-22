Премьер Украины потребовал срочных объяснений от своего заместителя за фото с Кадыровым

Денис Шмыгаль выложил «компромат» на своего заместителя Олега Уруского Фото: EAST NEWS

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль со всем возможным украинским патриотизмом потребовал от своего заместителя, вице-премьера Олега Уруского срочного объяснения по поводу компрометирующей чиновника, по мнению премьер-министра, фотографии. На ней Уруский запечатлен в соседстве не с кем-нибудь, а с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Но не на того напал! Как оказалось, снимок был сделан на церемонии официального открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. И по словам, Олега Уруского на общем фото он оказался рядом с Кадыровым из-за особенностей церемонии.

- Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, - объяснил Уруский такое соседство. Странное объяснение, не правда ли. Ведь ни в кириллице, ни в латинице буквы «У» и «К» не просто не соседствуют друг с другом, а и вовсе расположены весьма далеко друг от друга.

На выставке в ОАЭ вице-премьер Олег Уруский оказался по левую руку от главы Чечни Рамзана Кадырова. Фото: facebook.com/dshmyhal/

Видимо, чувствуя всю зыбкость своих объяснений, Уруский сам пошел в контратаку.

- Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны, - в меру агрессивно продолжил он ответ на претензии премьера.

Дескать, я мужик! С самим Кадыровым не испугался рядом постоять и даже пройти. Не то что остальные. Просто пора давать Героя Украины и назначать министром обороны Украины. Может, и не шутит. Особенно, если учесть, как все местные националисты поджали хвосты и забились в щелки, когда Рамзан Кадыров прилетал в Киев освобождать захваченных российских журналистов.

Во всяком случае, ни сам Шмыгаль, ни тот же Зеленский своими фото рядом с Кадыровым после госпереворота на Украине, которому исполнилось 7 лет, похвастать не могут. Впрочем, можно вспомнить, как Зеленский дважды извинялся перед Рамзаном Кадыровым за свое поведение, и, хотя глава Чечни вроде как простил его, видеться с Рамзаном Зеленский явно не жаждет. Так, «улаживать конфликт» между Зеленским и Кадыровым был отправлен подчиненный замминистра внутренних дел Евдокимова Юрий Ериняк.

Так что получается, Шмыгаль реально завидует смелости Уруского? Или даже ревнует к тому, что популярность Уруского после этого фото попрет вверх?